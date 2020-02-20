В 2019 году Украина сократила закупки российского ядерного топлива для АЭС на 55%. Всего было потрачено $396,8 млн, из них $240,9 млн отдали России.

Топливо Украина покупает у российской компании "ТВЭЛ" и шведской Westinghouse. По сравнению с 2018 годом общая сумма закупок у обеих стран снизилась на $128 млн (на 24%), сообщил "Интерфакс-Украина".

"За прошлый год для украинских АЭС было закуплено топливо российского производства на $240,9 млн, шведского – на $155,98 млн. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2019 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном измерении составила 60,7%, у Westinghouse (Швеция) – 39,3%", – говорится в сообщении.

Сколько тратила Украина на ядерное топливо в предыдущие годы:

2018 – $523 млн (у РФ – на $374,6 млн, у Швеции – $148,5 млн);

2017 – $533 млн (у РФ – на $368,9 млн, у Швеции – $164,4 млн);

2016 – $548 млн (у РФ – на $386,7 млн, у Швеции – $162 млн);

2015 – $643 млн (у РФ – на $610,8 млн, у Швеции – $32,6 млн)

Таким образом, доля шведского ядерного топлива осталась практически неизменной (заплатили на $7,5 млн больше, чем в 2018 году). А вот доля российского упала на 134,6 млн (на 55%).

Ядерное топливо

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