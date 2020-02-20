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20 февраля • обновлено в 17:27
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Украина наполовину сократила закупки ядерного топлива у России: сколько заплатили

1.8т
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В 2019 году Украина сократила закупки российского ядерного топлива для АЭС на 55%. Всего было потрачено $396,8 млн, из них $240,9 млн отдали России.

Топливо Украина покупает у российской компании "ТВЭЛ" и шведской Westinghouse. По сравнению с 2018 годом общая сумма закупок у обеих стран снизилась на $128 млн (на 24%), сообщил "Интерфакс-Украина".

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"За прошлый год для украинских АЭС было закуплено топливо российского производства на $240,9 млн, шведского – на $155,98 млн. Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2019 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном измерении составила 60,7%, у Westinghouse (Швеция) – 39,3%", – говорится в сообщении.

Сколько тратила Украина на ядерное топливо в предыдущие годы:

  • 2018 – $523 млн (у РФ – на $374,6 млн, у Швеции – $148,5 млн);

  • 2017 – $533 млн (у РФ – на $368,9 млн, у Швеции – $164,4 млн);

  • 2016 – $548 млн (у РФ – на $386,7 млн, у Швеции – $162 млн);

  • 2015 – $643 млн (у РФ – на $610,8 млн, у Швеции – $32,6 млн)

Таким образом, доля шведского ядерного топлива осталась практически неизменной (заплатили на $7,5 млн больше, чем в 2018 году). А вот доля российского упала на 134,6 млн (на 55%).

Ядерное топливо

Ядерное топливо

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма средств, выделенных на гособоронзаказ из бюджета Украины в 2020 году, увеличена на 16% по сравнению с 2019 годом.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. На покрытие дефицита фонда потратят около 172,57 млрд гривен.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
сделки Энергоатома Энергосистема Украины
Место
Украина
Тег
НАЭК Энергоатом
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Эвакуированные из Уханя подавлены встречей на родине. Люди на борту обеспокоены и угнетены из-за того, что их прибытие вызвало массовые протесты у местных жителей.
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, почему вы не комментируете и даже не реагируете на эту информацию? "В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн. При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают: от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%, свыше 10000 грн – 2,3%."
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем вам атомные станции, хрюканы? Раньше вас было 52 миллиона, они были нужны, а сейчас вас осталось 30, промышленность сдохла, ветряками обойдетесь
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4
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кристина Стефанова, солома и кизяки абратна жа...
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1

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