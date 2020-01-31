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31 января • обновлено в 13:35
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/ Рынки и компании

Замена российскому: Украина начала получать сжиженный газ из Польши

1.9т
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Украина уже начала получать сжиженный природный газ (СПГ), который покупает на польском терминале в городе Свиноуйсьце.

Об этом сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Cергей Макогон в Facebook в пятницу, 31 января. Он опубликовал инфографику, на которой изображена статистика поставок СПГ из Катара, США и Норвегии в Польшу.

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Поставки газа

Поставки газа

BiznesAlert.pl

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", – написал Макогон.

Поставки газа в Украину

Поставки газа в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу. Соглашение об этом группа "Энергетические ресурсы Украины" подписала с польской нефтегазовой компанией PGNiG.

Украина будет через Польшу покупать американский сжиженный газ. Политическое решение уже принято, а в ближайшее время начнутся поставки.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Cергей Макогон
Место
Польша
Тег
газ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Америка - это скучно. Рекомендую обратить внимание на Юпитер: там этого газа - мама дорогая! Пускай умельцы с житомирского бронетанкового завода хутэнько збудують соразмерный космичный човен (а лучше два), и станете себе возить потихоньку топливо в неограниченных количествах, на радость пенсионерам и на зависть москалям. Особо хочу отметить, что газ будет для граждан совершенно дармовым, оплачивать придётся лишь транспортные расходы. :)
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Название польского города нравится. Аккурат для xoxлов терминал там.
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Южный Гарик
Южный Гарик
И на карте надо указать не путь из США, а путь американского танкера с Ямала, ибо там он заправляетсЯ газом и везет его, якобы американский, в Польшу)))
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Южный Гарик, может ты его направил?))
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