Замена российскому: Украина начала получать сжиженный газ из Польши

Украина уже начала получать сжиженный природный газ (СПГ), который покупает на польском терминале в городе Свиноуйсьце.

Об этом сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Cергей Макогон в Facebook в пятницу, 31 января. Он опубликовал инфографику, на которой изображена статистика поставок СПГ из Катара, США и Норвегии в Польшу.

Поставки газа BiznesAlert.pl

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", – написал Макогон.

Поставки газа в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина договорилась о поставках американского природного газа через Польшу. Соглашение об этом группа "Энергетические ресурсы Украины" подписала с польской нефтегазовой компанией PGNiG.

Украина будет через Польшу покупать американский сжиженный газ. Политическое решение уже принято, а в ближайшее время начнутся поставки.

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