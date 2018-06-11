Украина на пороге газовой революции: названы сроки

У Украины есть все предпосылки для того, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа и перекрывать внутренние потребности газом из собственных месторождений.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил экс-директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Сапрыкин.

"Чисто теоретически у нас есть возможность отказаться от импортного газа и обходиться тем энергоносителем, который есть в наших собственных месторождениях. Безусловно, это потребует постоянной разработки новых месторождений и самое главное - постоянного вложения в них колоссальных средств. Но это не из области фантастики, это абсолютно реально", - отметил эксперт.

"Если говорить о временных рамках, то если бы сейчас начали вкладывать средства в развитие наших месторождений, ожидаемый результат был бы достигнут не ранее чем через 10-15 лет. Т.е. это долгосрочная перспектива. Но так как на сегодняшний день ни о каком вложении средств в развитие своих месторождений речи не идет, ожидать результата через 15 лет тоже не приходится", - заявил эксперт.

"По сути, проблема не в том, что наши месторождения не самые крупные, и даже не в том, что они очень сильно разбросаны по территории Украины. Проблема в финансировании. На разработку месторождений нужны миллиарды долларов. Если бы хоть часть этой суммы была вложена в развитие собственных месторождений еще 5-10 лет назад, мы существенно увеличили бы добычу собственного газа. Но сегодня у нас очень остро стоит вопрос дефицита капиталовложений в газовую отрасль", - отметил эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ходе последних переговоров Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

Украина в состоянии полностью отказаться от российского газа и покрыть все внутренние потребности в энергоносителе за счет собственных месторождений. Об этом заявил и.о. директора Института газа НАН Украины Александр Пятничко.