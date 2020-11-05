Украина может закупать сомнительные вакцины против Covid-19 и медикаменты по завышенным ценам – Счетная палата

Счетная палата Украины видит риски закупки в Украине медикаментам для борьбы с Covid-19 по завышенным ценам и недостаточно изученных вакцин.

Об этом глава ведомства Валерий Пацкан заявил 5 ноября в Верховной Раде, презентуя результаты изучения проекта государственного бюджета на 2021 год. "Тема, которая очень волнует украинцев –борьба с эпидемией. На это предусмотрено 19,4 млрд грн, из которых 2,6 млрд грн на проведение вакцинации. Мы видим риски закупки по завышенным ценам медицинских товаров и недостаточно изученных вакцин. Если будет продолжать карантин, расходы на борьбу с эпидемией и ее последствиями могут срасти", – сказал Пацкан.

Отметим, Министерство здравоохранения рассматривает возможность участия Украины в производстве вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он провел встречу с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Степанов отметил, что Минздрав находится на постоянной связи с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено в ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Глава "Укравтодора" пояснил, почему деньги из COVID-фонда потратили на дороги. Речь шла об около 20,5 млрд грн.

13 октября Кабинет министров вдвое увеличил расходы на доплаты военным, медикам, полицейским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией последствий пандемии коронавируса.

По состоянию на 1 октября в "коронавирусном" фонде остался 41 млрд грн. 25 млрд уже потратили на строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам, закупки оборудования и индивидуальной защиты. В то же время ни один тендер на закупку аппаратов ИВЛ не состоялся.