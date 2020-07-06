Украина может выиграть из-за противостояния Европы и Китая, – Иноземцев

Украина может "оттянуть" на себя часть европейских производств, которые страны ЕС в ближайшее время могут начать выводить из Китая.

Таким образом страна станет второй Мексикой, куда США стали перемещать фабрики после экономического конфликта с Поднебесной. Об этом в интервью "Гордону" заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Владислав Иноземцев.

По его словам, США крайне озабочены тем, что очень многие производственные цепочки зациклены на Китай. В Америке наметился тренд – заокеанский бизнес выводят в Мексику. Через полтора-два года эта страна станет самым крупным поставщиком товаров в Соединенные Штаты.

Не меньшая зависимость от Китая есть и у европейских компаний. Там существуют заводы европейских автоконцернов, крупная сборочная площадка компании Airbus.

"Я думаю, что нынешние тренды изменят и эту ситуацию. Европейцы вынуждены будут думать о некоторых других локациях для своих производств, и в этой ситуации Украина могла бы быть с ее индустриальным потенциалом, с ее квалифицированной рабочей силой. И рабочая сила, и близость к Европе, и Соглашение об ассоциации, и индустриальный потенциал – это все может сыграть на то, чтобы Украина оттянула на себя часть тех производств, которые могут выводиться из Китая", – сказал Иноземцев.

"Украина должна стать европейской Мексикой. В том плане, что она должна стать огромным индустриальным придатком Европы на востоке и, таким образом, ускорить свое экономическое развитие", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировой кризис, в том числе и из-за пандемии коронавируса, больше всего может сказаться именно на России, где в результате значительная часть производств, закрытых в связи с карантином, так и не откроется. Поэтому Украине следует обратить на это внимание и правильно воспользоваться российским упадком.