Украина может взять новый кредит, чтобы погасить старые долги

Украина собирается взять кредит путем выпуска евробондов (долговых облигаций), чтобы погасить старые долги.

Речь идет о выкупе евробондов, срок погашения которых истекает в 2021 и 2022 годах. Предполагается, что ценные бумаги будут номинированы в долларах, а срок погашения новых евробондов составит 12 лет. Об этом говорится в сообщении "Интерфакс-Украина".

"Кроме того, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг, говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства", – говорится в публикации.

Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Согласно документам, по еврооблигациям-2021 цена выкупа определена в $1035 за $1000 номинала (их на рынке обращается на $1 млрд 409,282 млн по номиналу). А за еврооблигации с погашением в 2022 году (их обращается на $1 млрд 383,692 млн) – $1042,5 за $1000.

Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.