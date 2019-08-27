Украина может разозлить США: что стоит знать о продаже "Мотор Сичи" Китаю

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" (находится в Запорожье) стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

О том, почему украинский завод заинтересовал крупнейшие страны мира и к чему может привести сделка – объясняет OBOZREVATEL.

Почему США не хотят, чтобы Украина продавала предприятие китайцам?

США и Китай конкурируют между собой. Сейчас весь мир видит это по торговой войне, но квотами и акцизами все не заканчивается. Гонка вооружений – одна из основных составляющих длительного соперничества двух гигантов.

Как пишет издание The Wall Street Journal, если "Мотор Сич" попадет в руки китайцам, это позволит им улучшить свои оборонные технологии и будет противоречить "национально-оборонительной стратегии" Штатов.

Джон Болтон "Цензор"

Проще говоря, США не желают, чтобы Украина помогала развивать военный потенциал Китая, так как видит в них угрозу. Именно по этой причине, как заявляют в WSJ со ссылкой на собственные источники в Администрации Трампа, в Киев в ближайшие дни прибудет советник по национальной безопасности Джон Болтон. "Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай", – пояснили у Трампа.

"Мотор Сич" действительно так важен?

Это один из крупнейших авиационных заводов Украины. Он производит двигатели для газотурбинных самолетов и вертолетов. Главный рынок сбыта – постсоветские страны и Китай. Хотя двигатели, в том числе поставляют в Израиль, Австрию (для самолетов DA-50) и другие высокотехнологичные страны.

Авиация – одна из проблемных сфер Китая. Так исторически сложилась, что своей сформированной отрасли с развитыми технологиями у них нет. Привлечь их с западных стран или тем более США сложно. В том числе потому, что американцы этому препятствуют.

А вот Украина вполне может стать для китайцев возможностью совершить значительный прогресс в авиастроении. Продукция "Мотор Сичи" имеет двойное назначение – и для гражданской, и для военной авиации. Поэтому Китай как никто заинтересован в развитии предприятия.

С другой стороны у завода появились крупные проблемы после начала военной агрессии России. А все потому, что один из главных партнеров – РФ.

А что будет, если продадут?

США, скорее всего, будут давить на Украину. И инструментов для такого давления более чем достаточно. Американцы являются важным союзником по целому ряду вопросов: борьба со строительством "Северного потока-2", поддержка антироссийский санкций, получение кредитов от МВФ и под личные гарантии США и т.д.

Китай обещает инвестировать в экономику Украину около $100 млн, сохранить рабочие места и предоставить заказы на таком уровне, который позволит развивать "Мотор Сич". Важно отметить, что после 2014-го доходы предприятия из-за войны с Россией сократилась в несколько раз. А недавно на предприятии приняли решение ввести четерехдневную рабочую неделю. Разумеется, это отразится и на зарплатах. Также китайские Skyrizon и Xinwei обещают не поставлять двигатели "Мотор Сичи" в Россию.

Мотор Сич могут продать Китаю

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети озвучил менее оптимистичные перспективы. Мол, Китай получит все технологии, но развивать "Мотор" не будет. Получат все, что могут, а потом уничтожат – смело предположил журналист.

"Завод после выкачки технологий наверняка будет уничтожен, китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине", – написал Бутусов.

А кому сейчас принадлежит "Мотор Сич"?

Это частное акционерное общество. Акции принадлежат частным лицам и фирмам. Например, президент предприятия экс-нардеп Вячеслав Богуслаев лично владел 15,8% акций. Также по неподтвержденной информацией он владел мажоритарным пакетом акций через подконтрольные емуSkyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама). Все эти компании (часть из которых офшорные) – акционеры украинского завода.

Вячеслав Богуслаев "Лига"

Китай якобы уже согласовал покупку 50% акций с заводом. Дело осталось за малым – согласовать сделку в Антимонопольном комитете Украины.

К слову, Вячеслав Богуслаев долгое время считался негласным владельцем "Мотор Сичи". Он стал его возглавлять еще с 1991-го. Но потом ушел в политику и чтобы не нарушать закон стал негласно им управлять. Купил акции и получил должность "почетного президента". Сейчас Богуслаеву 80 лет. Парламентские выборы (баллотировался по одному из запорожских округов) он проиграл фотографу из "Слуги народа" Сергею Штепе.

Так продадут завод или нет?

"Громадське" со ссылкой на слова директора по связям с общественностью "Мотор Сичи" Анатолия Малыша сообщило, что акции уже продали китайцам. При этом покамест у государства нет своей доли, но по плану, как ранее заявляли в МЭРТ, "Укроборонпрому" может достаться 25% акций.

"Не все акции этого предприятия реализованы. И я думаю, что сейчас проводится работа в направлении возможного участия государства в акционировании "Мотор Сичи", – пояснил изданию "Дело" замглавы МЭРТ Юрий Бровченко.

По закону продать акции можно только после согласования с Антимонопольным комитетом. А его еще не получили. Дело в том, что такого рода сделки затрагивают закон об экономической конкуренции. И если комитет примет решение, что продажа акций приведет к нарушению закона, сделку могут не согласовать. То есть остался последний штрих – получить разрешение АМКУ.

Так как предприятие частное, государство никак иначе на продажу акций повлиять не может. Именно поэтому советник президента США якобы готовит встречу в первую очередь с руководством "Мотор Сичи". И чтобы отказаться от сделки, "Мотор Сич" должно получить от Штатов равноценное предложение и гарантии. Хотя покамест, судя по заявлениям, об отказе речь даже не идет. Продажу акций начали реализовывать еще с 2015 года. Сейчас же – окончательный этап.

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