Погода в Украине может уничтожить часть урожая: появился прогноз

Андрей Довгань Рынки и компании 09:45, 7.05.2020 Обновлено: 11:08, 7.05.2020

Из-за весенних заморозков Украина в этом году может потерять от 15% до 25% урожая пшеницы, ячменя, рапса и других культур.

Такой прогноз дал директор Института сельского хозяйства степи НААН Игорь Семеняка, сообщила пресс-служба института.

Потери урожая из-за заморозков

"Очень сильно пострадал рапс, который был недоразвит в осенний период или перерос, в определенной степени пострадали ячмень и озимые. Кто посеял очень рано ячмень – получил определенный ущерб, но не смертельный. Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции тоже сейчас не в лучшей форме" – сказал Семеняка.

По его словам, теперь урожай будет зависеть от технологий, которые применяют аграрии, чтобы уменьшить потери на полях, и от самой морозостойкости высеянных сортов. Он добавил, что большинство сортов украинской селекции выдержали неблагоприятные условия.

"Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели к позднему вегетации, растения уменьшили интенсивность своего роста и развития, в соответствии недобор урожая может достигать 15-25%", – подытожил ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году Украину из-за глобальных изменений погодных условий ждет неурожай, а вместе с тем – повышение цен на основные продукты. Такая ситуация может продлиться около 10 лет.

Пылевая буря, которая накрыла Киев, была вызвана ветровой эрозией почвы из-за отсутствия осадков и опасна как для людей, так и для растений.

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