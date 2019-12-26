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26 декабря • обновлено в 20:05
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Украина может оставить "ДНР" без воды: названо условие

2.1т
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Украина может оставить подконтрольную террористической "ДНР" часть Донбасса без водоснабжения, если та сторона не начнет платить за услуги.

Соответствующая возможность изучается властями, сообщил замглавы Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз во время заседания коллегии, передают "Новости Донбасса".

"Первая проблема, которая существует, – это отсутствие оплаты с временно неподконтрольной территории", – сказал он.

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Он отметил, что неподконтрольная часть области потребляет 23 миллиона м3 воды в месяц, а подконтрольная – 10 миллионов м3. Кроме того, украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды на оккупированные территории.

Мороз пояснил, что вопрос оплаты за водоснабжение был вынесен на рассмотрение ТКГ в Минске и "ДНР" предварительно согласилась оплатить услуги, однако окончательного механизма расчетов нет.

Также правительство поручило разработать схему альтернативного водоснабжения подконтрольной властям территории Донбасса, поскольку нынешняя система проходит по обе стороны линии соприкосновения.

"Это переброска воды с Запорожья на Мариуполь и с Павлограда на Покровск. Но эти проекты еще в ценах 2010 года стоили около 5 миллиардов гривен", – указал Мороз.

Он добавил, что если правительство придет к выводу, что от оккупантов "мы ничего не получим", то будет принято решение о прокладке новых ниток труб, "чтобы иметь возможность поставки воды на Мариуполь, Волноваху и на весь юг нашей области за счет альтернативных источников".

Украина может оставить "ДНР" без воды: названо условие

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Задолженность КП "Вода Донбасса" за электроэнергию по состоянию на конец 2018 года составляла 2,4 млрд грн, увеличившись за три месяца 2019-го еще на 200 млн грн.

  • Приостановка работы "Воды Донбасса" может оставить без воды около 3,7 млн людей, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.

  • 29 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о проведении международного аудита "Воды Донбасса". Тендер будет объявлен Международным комитетом Красного креста.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс должен Украине за газ и воду более 2 миллиардов доларов
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
5 лет уже пишу! опг Порошенко и опг Зеленского продолжает спонсировать росийскую армию водой и светом на 2 милларда доларов сша и продолжают торговать с окупантами
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пенсии Донбассу верните!
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