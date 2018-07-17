Украина может остаться без леса: как будут решать проблему

Несмотря на то, что с ноября 2015 года в Украине действует десятилетний мораторий на вывоз необработанного леса за рубеж, наша страна все же попала в крупный коррупционный скандал. Так, британская неправительственная организация Earthsight обнародовала итоги исследования, согласно которым только в 2017 году в страны Европейского союза из Украины было вывезено древесины на более чем 1 млрд евро. В целом же за последние четыре года экспорт нашего леса в ближайшие европейские страны вырос на 75%.

Такая статистика всерьез обеспокоила команду Радикальной партии и ее лидера Олега Ляшко, которые пообещали приложить максимум усилий для борьбы с контрабандистами и устроить им настоящую войну.

OBOZREVATEL разобрался в этом резонансном деле, в антирекордах, к которым нашу страну привело вопиющее нарушение законов, и узнал, какие пути решения проблемы предлагают отечественные политики.

Как отметили авторы исследования, из-за игнорирования моратория на экспорт леса многими украинскими компаниями, почти 60% вырубок нарушают установленные законодательством ограничения и, как следствие, от 67 до 78% из них являются неоправданными. Все это привело к тому, что из Украины в страны ЕС стало импортироваться больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых.

Примечательно, что за нарушением украинских и европейских законов "засветились" не только наши компании, но и именитые мировые бренды. Так, контрабандную древесину закупали такие бизнес-гиганты, как Schweighofer, Egger, Kronospan, Swiss-Krono, Mondi, Lenzing, JAF, International Paper, а также сети, через которые они реализуют продукцию: IKEA, H&M, DIY Wickes, Homebase, Hagebau, Obi и Hornbach, Leroy Merlin и другие.

Катастрофическая ситуация, которая возникла вокруг варварской вырубки украинских лесов, вызвала серьезное беспокойство среди украинских политиков. Так, внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза забил тревогу не только из-за неопровержимых доказательств тотальной коррупции в стране, но и из-за нависшей угрозы масштабной экологической катастрофы, к которой ведет истребление лесных ресурсов Украины.

"Такая вырубка лесов — это не только признак системной коррупции, но и наплевательского отношения к экосистеме Украины и к будущему государства. Те, кто этим занимаются, на всех уровнях, не планируют жить в Украине. Их дети тоже не будут жить в стране с разрушенной экологией. Вопрос в ином. Как долго народ будет просто наблюдать, как уничтожается экосистема Украины?" — подчеркнул парламентарий.

Масштабы вырубки леса в Украине Facebook Борислава Березы

Масштабы вырубки леса в Украине Facebook Борислава Березы

Вагоны с контрабандным кругляком Facebook Борислава Березы

Отметим, что о плачевных последствиях неконтролируемой вырубки в Карпатах предупреждали и экологи. По их словам, рост количества разрушительных паводков в Украине связан именно с этим.

Что касается Радикальной партии, то, как отмечалось, ее представители и вовсе решили объявить войну незаконному вывозу леса-кругляка из государства. Более того, лидер политической силы Олег Ляшко предложил пойти на крайние меры и ввести пожизненный мораторий на экспорт необработанной древесины. Он также напомнил, что добился принятия Верховной Радой закона, согласно которому лицам, занимающимся контрабандой дерева, будет грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

Ляшко убежден, что осуществление поставок таких огромных партий контрабанды было бы невозможным без покровительства в соответствующих органах. В частности, существенную долю ответственности он возложил на таможенников, правоохранителей, представителей антикоррупционных структур, а также на заинтересованных еврочиновников.

"Политики и ЕС, сговорившись, нарушают закон и покрывают огромную контрабанду леса из Украины. Это и есть настоящая коррупция, которую не видят в упор наши так называемые антикоррупционные органы. За что украинцы платят вам космические зарплаты, евнухи?!" — эмоционально высказался народный депутат.

По словам лидера радикалов, он уже дважды обсуждал сложившуюся ситуацию с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также намерен встретиться с руководством Государственной фискальной службы и предложить ему четкий план действий про пресечению контрабанды кругляка. В случае же отсутствия какого-либо прогресса Ляшко обещает самостоятельно организовать контроль всех железнодорожных станций в Украине, чтобы не выпустить за границу ни одного вагона с лесом.

Соратники парламентария по РПЛ придерживаются аналогичной точки зрения и также предлагают действенные методы по борьбе с контрабандистами. Так, заместитель главы РПЛ Виктор Галасюк настаивает на скорейшем подписании президентом закона №5495 о запрете экспорта дров и криминализации контрабанды леса-кругляка, вводе полного таможенного осмотра (с фото- и видеофиксацией) фур с дровами до вступления в силу закона о запрете их экспорта, а также на безотлагательном информировании правительством компетентных органов ЕС о масштабной контрабанде леса-кругляка из Украины и проведении совместного надлежащего расследования.

Последствия незаконной вырубки на Закарпатье Facebook Виктора Галасюка

Эшелоны с украинским лесом Facebook Виктора Галасюка

Еще один представитель РПЛ Андрей Лозовой для преодоления контрабандного коллапса предлагает следовать примеру ЕС и не предпринимать никаких действий, которые вредят национальным интересам. Кроме того, он поддал острой критике эгоистичную политику Европы, которая предусматривает строгий запрет вырубки у себя, однако активно стимулирует в других странах.

"Борьба с коррупцией в Европе заканчивается там, где начинаются собственные интересы. Единственный выход для украинцев — брать пример и поступать так же. Никакого сырья для ЕС. Никаких инструментов влияния на любые органы власти", — подчеркнул парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза лесоматериалов был поддержан Верховной Радой во втором чтении 3 июля. За него проголосовали 234 народных депутата.