Украина получила преимущество перед странами Европы в период кризиса – Атаманюк

Экономика Украины может "выстрелить" даже во время коронакризиса, так как по его итогам оказалась в более выгодном положении, чем другие страны Европы.

Но для роста нужно смягчить налоги и пересмотреть пошлины. Об этом заявил бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Госналоговой службы Украины Юрий Атаманюк в интервью "Гордону".

Как Украине использовать кризис

По мнению Атаманюка, Украина по итогам кризиса находится в более выгодном положении, чем богатые страны Европы.

"Богатые страны Европы несут невероятные расходы по содержанию социальной инфраструктуры и медицины. И сейчас хорошее время. Нужно просто что-то делать для своего успеха – пересмотреть заградительные пошлины, изменить налоговое поле внутри страны, дать секторальные льготы для производства той продукции, которая не производится в Украине, и так далее. Тогда мы сможем быстро и красиво выстрелить", – заявил Атаманюк.

Как пандемия отразилась на экономике

Без этого Украине не стоит ждать значительный инвестиций из-за границы. Причина в том, что у соседних стран условия намного более привлекательные (примеру, в Болгарии налог на прибыль 10% и НДС 10%, а в Украине в два раза выше).

По его словам, прихода во власть "потенциально хороших людей" оказалось мало, чтобы работать в государственном управлении.

"В итоге устроили нам карантин и теперь 20% малого бизнеса не откроется, а число безработных выросло до 500 тыс. Запустили маховик сворачивающейся экономики и просто не знают, что с этим делать", – сказал Атаманюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

В 170 странах мира прогнозируется увеличение безработицы, дефицит бюджета и прочие экономические проблемы из-за пандемии COVID-19.

Экономический спад в Украине, вызванный карантином из-за пандемии COVID-19, продлится примерно до сентября-октября, а выйти на показатели марта можно будет к концу следующего года.

Мировая экономика из-за коронакризиса по итогам 2020 года упадет на 5,2%. Этот спад станет самым сильным со времен Второй мировой войны.

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