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1 декабря • обновлено в 13:27
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"Украина имеет все рычаги": России предсказали поражение в газовой войне

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Украина сегодня имеет все рычаги, чтобы "дожать" Россию и заключить новый контракт на транзит газа в Европу на своих условиях.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития Украины Геннадий Зубко, комментируя "газовую войну" между странами.

"Россия использует транзит газа через Украину как политическое давление… Но надо отметить, что к этому сценарию готовились как Украина, так и Европейский Союз. Сегодня Евросоюз закачал в свои хранилища около 100 млрд кубометров газа, Украина подготовилась и закачала 21,5 млрд… Именно сегодня есть все условия иметь достаточно жесткую переговорную позицию со стороны Украины", – заявил бывший вице-премьер.

По его словам, Украина сейчас может настаивать, чтобы Россия не выставляла условия относительно продления транзитного контракта только на полгода или на год, а также чтобы Кремль не требовал простить долг "Газпрома" в 2,5 млрд долларов, подтвержденный Стокгольмским арбитражным судом.

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"Если этот долг обменять на газовую скидку в 15%, которую предлагала Россия, то через 28 лет это может окупиться. Но с политической точки зрения Украина имеет все рычаги, чтобы использовать возможности давления на РФ относительно продолжения контракта на условиях Украины", – подчеркнул Зубко.

Также он отметил, что Украина может взыскать долг с России не долларами, а газом: "Я могу сказать, что Украина имеет огромное хранилище на территории. Мы готовы идти на те условия, чтобы отбирать газом. Этот сценарий больше работает на потребителя Украины".

России предсказали поражение в газовой войне с Украиной

capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении на год контракта по транзиту газа. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

  • Кроме того, Россия ждет от Украины решения о закупках газа с 2020 года непосредственно у нее, а не у посредников в Европе.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • В свою очередь, Украина заявляет о готовности к остановке транзита с 1 января.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Рынок газа Стокгольмское решение по газу
Персона
Геннадий Зубко
Место
Украина
Теги
транзит газа НАК "Нафтогаз" Газпром газ
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я прямо таки оставила эту статейку в закладках. После нового года перечитаю прогноз, так сказать - сравню итоги.
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
Россия использует транзит газа через Украину как политическое давление… Украина сегодня имеет все рычаги, чтобы "дожать" Россию и заключить новый контракт на транзит газа в Европу так укра не давления России жить не может?
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васильевич василий
васильевич василий
писдец вам
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