Украина нашла поставщика газа из США

Правительство Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией "Луизиана Нэчурал Екпортс Инк." по поставкам сжиженного газа в Украину из США.

Также в документе говорится о построении новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной. Об этом с заседания Кабинета министров в среду, 27 мая, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Условия поставок

объем поставок СПГ с США составит 5,5 млрд кубических метров в год;

цена будет определяться в соответствии с рынком Henry Hub.

Фрагмент меморандума, где речь идет об объемах поставок Алексей Гончаренко

В документе сказано, что это повысит энергетическую безопасность стран Центральной и Восточной Европы. Для поставки газа будут использовать газопроводы Польши, а Украина будет предоставлять свои хранилища. Также там упоминается газопровод Baltic Pipe, который строит Польша как альтернативу российскому "Северному потоку-2".

Стороны согласились, что цены на газ должны быть разумными и определяться по прозрачной формуле.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на газ в Європі встановили новий антирекорд: 22 травня вони впали відразу на 19% – з $45 до $34 за тисячу кубометрів. Це більш ніж удвічі менше, ніж коштує його видобування та доставлення з РФ.

27 мая Россия полностью прекратила поставки газа в Европу по трубопроводу "Ямал – Европа". Причина – падения спроса и цен на сырье.

Почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від постачання з Росії.