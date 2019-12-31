Украина заключила важное газовое соглашение с страной-соседом

Украина и Словакия подписали технический договор по транзиту газа и взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны.

Об этом во вторник, 31 декабря, на странице в Facebook сообщила пресс-служба "Оператора ГТСУ". Уточним, что контракт был заключен со словацким оператором Eustream.

Указывается, что Словакия – основное направление, куда направляется российский газ, который проходит транзитом через Украину.

Коллаж

В компании подчеркнули, что 30 декабря в Вене ОГТСУ заключил межоператорских соглашение с ПАО "Газпром", оператором российской газотранспортной системы.

"Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", – говорится в сообщении.

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