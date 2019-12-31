Украина заключила важное газовое соглашение с страной-соседом

Украина и Словакия подписали технический договор по транзиту газа и взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны.
Об этом во вторник, 31 декабря, на странице в Facebook сообщила пресс-служба "Оператора ГТСУ". Уточним, что контракт был заключен со словацким оператором Eustream.
Указывается, что Словакия – основное направление, куда направляется российский газ, который проходит транзитом через Украину.
Коллаж
В компании подчеркнули, что 30 декабря в Вене ОГТСУ заключил межоператорских соглашение с ПАО "Газпром", оператором российской газотранспортной системы.
"Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого "Оператора ГТС Украины" и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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