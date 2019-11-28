Главная Новости
29 ноября • обновлено в 10:50
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Первые с 2014 года: Украина и Россия провели "тайные" переговоры по газу

18.8т
Читать материал на украинском

Представители Украины и России в четверг, 28 ноября, в Вене (Австрия) провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере".

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". При этом этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.

Переговоры не состоялись в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше.

Новости
"Делаем все": Гончарук рассказал о газовых переговорах с Россией

Переговоры Украины и России по газу

Переговоры Украины и России по газу

Коллаж

По данным ведомства, в переговорах приняли участие:

  • министр энергетики РФ Александр Новак;

  • глава "Газпрома" Алексей Миллер;

  • министр энергетики Украины Алексей Оржель;

  • руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".

Сообщается, что Украина и Россия договорились сделать "более интенсивной совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере – урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", – написала пресс-служба российского ведомства.

Отметим, это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие были запланированы на 29 ноября – на них будут представители Еврокомиссии, Украина и Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Персоны
Александр Новак Алексей Оржель
Место
Австрия Вена
Теги
НАК "Нафтогаз" газ Газпром
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
203
150
Смешно
9
Интересно
38
Печально
39
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Свинка задержалась, глядя на разжигаемый мангал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен, задергалась
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
А як же "остаточный прощевай?"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
васильевич василий
васильевич василий
меняю баллон с пропаном на хо х лушку
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
васильевич василий, две возьмёшь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги