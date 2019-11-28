Первые с 2014 года: Украина и Россия провели "тайные" переговоры по газу

Представители Украины и России в четверг, 28 ноября, в Вене (Австрия) провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере".

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". При этом этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.

Переговоры не состоялись в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше.

Переговоры Украины и России по газу Коллаж

По данным ведомства, в переговорах приняли участие:

министр энергетики РФ Александр Новак;

глава "Газпрома" Алексей Миллер;

министр энергетики Украины Алексей Оржель;

руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".

Сообщается, что Украина и Россия договорились сделать "более интенсивной совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере – урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", – написала пресс-служба российского ведомства.

Отметим, это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие были запланированы на 29 ноября – на них будут представители Еврокомиссии, Украина и Россия.

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