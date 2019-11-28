Первые с 2014 года: Украина и Россия провели "тайные" переговоры по газу

Представители Украины и России в четверг, 28 ноября, в Вене (Австрия) провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере".
Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики РФ, заявив, что стороны "обменялись предложениями". При этом этот раунд переговоров ранее никто не анонсировал.
Переговоры не состоялись в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше.
Переговоры Украины и России по газу
Коллаж
По данным ведомства, в переговорах приняли участие:
министр энергетики РФ Александр Новак;
глава "Газпрома" Алексей Миллер;
министр энергетики Украины Алексей Оржель;
руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины".
Сообщается, что Украина и Россия договорились сделать "более интенсивной совместную работу в двустороннем формате в ближайшие дни".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере – урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", – написала пресс-служба российского ведомства.
Отметим, это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.
Очередные технические консультации состоялись 20 ноября, следующие были запланированы на 29 ноября – на них будут представители Еврокомиссии, Украина и Россия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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