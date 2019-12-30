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30 декабря • обновлено в 16:51
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Украина и Россия подписали мировое соглашение по газу

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Российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение.

Об этом в понедельник, 30 декабря, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", – написал он.

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Украина и Россия подписали мировое соглашение по газу

Коллаж

Лещина подчеркнул, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", чего и стремилась Украина.

Работа над соглашением, как добавил он, проходила в довольно напряженном режиме. Так, документ должны были подписать в течение недели, хотя на выполнение всех необходимых процедур в нормальном режиме было бы необходимо минимум два месяца.

Подписанный документ

Подписанный документ

facebook.com/ivan.lishchyna

Украина и Россия подписали мировое соглашение по газу

facebook.com/ivan.lishchyna

Кроме того, место переговоров с представителями "Газпрома" несколько раз менялось (из Вены в Минск и обратно).

По словам Лещины, он, начальник Управления представительства интересов государства в заграничных юрисдикционных органах Министерства юстиции Максим Кодунов и члены Департамента международных споров не имели времени на сон "в течение пяти суток, собирая соответствующие материалы, консультируясь с советниками и дергая заинтересованные органы".

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Стокгольмское решение по газу Рынок газа
Место
Украина
Теги
фотографии газ НАК "Нафтогаз" Министерство юстиции Украины Газпром
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нафтогазу намазали дупу салом, поэтому подробности сообщать не стали)))))
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