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19 ноября • обновлено в 11:48
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Украина готова к "газовой войне" с Россией: в "Нафтогазе" ошарашили заявлением

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Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Его спросили, что будет, если Украина не получит нового контракта на транзит газа, а Россия достроит "Северный поток-2" и перебросит все поставки в обход Украины. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Витренко сказал, что нет уверенности в том, что с Россией удастся договорится о транзите. По его словам, "Нафтогаз" не хочет "газовой войны" и не будет ее инициировать. Но Украина должна быть готова, что с 1 января 2020 года транзита не будет.

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"Чтобы упредить такой сценарий, мы делаем все то, что мы делаем. Мы имеем консолидированную позицию с Европейской комиссией (ЕК). Мы начали новый арбитраж, чтобы дать "Газпрому" стимул договариваться рационально и конструктивно, руководствуясь экономическими, а не политическими категориями по транзиту", – сказал Витренко.

Он добавил. что "Нафтогаз" подал в ЕК в антимонопольный орган жалобу о злоупотреблениях со стороны "Газпрома". Это даст Украине альтернативный вариант поставок газа.

"Европейские компании могут бронировать мощности украинской ГТС, европейские компании могут покупать российский газ на границе Украина-Россия, а потом продавать его в Украине по цене, которая будет даже ниже, чем со скидкой 25%. Потому, что они будут брать этой российский газ по цене как в Германии, но минус стоимость транспортировки. И поскольку они не будут нести затраты на транспортировку, они смогут продавать этот газ в Украине по более низкой цене", – сказал Витренко.

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Также, по словам главы "Нафтогаза", Украине удалось отбиться от навязывания темы транзита и покупки газа в рамках Нормандских переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Поэтому, насколько я понимаю, продолжится работа в трехстороннем формате с Европейской комиссией. И даже последнее предложение "Газпрома" мы будем обсуждать в прозрачном трехстороннем формате с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продления транзита. Чтобы все люди понимали, что есть гарантия того, что на этот раз все будет в интересах Украины", – отметил Витренко.

"Газовая карта" Европы

"Газовая карта" Европы

Украина готовится к "газовой войне"

Украина готовится к "газовой войне"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа у России.

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
транзит газа Газпром НАК "Нафтогаз" Северный поток - 2
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ага, Европа будет вам продавать газ дешевле чем они закупают у России))) какие наивные)
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