''Должна упереться лбом'': озвучен рецепт победы над Россией в газовой войне

Украина должна "упереться лбом" и добиться подписания долгосрочного контракта с Россией на транспортировку газа до того, как РФ запустит "Северный поток-2".

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук. По словам эксперта, Украина должна давить на своих западных союзников, чтобы те помогли ей заключить договор с РФ на выгодных условиях.

"Я понимаю, в какой сложной ситуации оказалась Украина относительно "Северного потока-2". Обычному немцу все равно, откуда будет идти газ – через Украину или по дну Балтийского моря. Главное, чтобы он шел вовремя и был подан по низкому тарифу", – заявила Верещук.

Однако сегодня, по ее словам, Украина может повернуть эту ситуацию в свою пользу.

"Сейчас Европа очень заинтересована, чтобы транзит сохранялся, потому что еще нет "Северного потока-2", еще нечем заменить этот транзит. Истекает срок договора, который был подписан в 2009 году. И тут мы должны упереться лбом и не позволить на условиях России подписать договор в 2019 году", – объяснила международник.

"Газпром" очень любит, чтобы обязательства относительно него были написаны на бумаге, а то, что обещает "Газпром" – это "поматросил и бросил". Так не будет. 2009 год прошел, мы увидели, кто есть кто, и увидели звериный оскал Российской Федерации", – подчеркнула она.

Как отметила Верещук, сейчас задание номер один – подписание договора, который будет выгоден Украине, который сохранит транзит на годы – с обязательными штрафными санкциями.

"Не в 2020 году, когда будет построен "Северный поток-2" и Путин скажет – мне это не нужно и не выгодно, посмотрите – они недогосударство. Нет… Договор должен быть подписан на срок не менее 10 лет. Это должно быть четко зафиксировано, должен быть четко зафиксирован тариф. Да, мы можем пойти на некоторые уступки, чтобы выглядеть привлекательней", – заявила эксперт.

По ее словам, вынудить Кремль подписать такой контракт должна Европа, "потому что мы не имеем такой силы против России".

"Европа должна нажать, а мы должны нажать на Европу… Вы решили поиграться в экономические интересы с Россией, исключив политику – теперь сохраните транзит и обеспечьте интересы Украины именно таким способом", – подчеркнула эксперт.

Комментируя готовящийся запуск газопровода в обход Украины, Верещук отметила: "Мы не можем помешать "Северному потоку-2", это должны делать США. Пусть США вводят санкции, они имеют такую силу, почему нет? Тут разные интересы, и мы должны играть на этом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Брюсселе (Бельгия) 21 января состоялась Трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии. Ключевым вопросом стала перспектива продления транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года с момента окончания текущего контракта.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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