Украина должна перейти к мультимодальным перевозкам, если не хочет терять миллиарды евро ежегодно, – нардеп

Украина должна перейти к мультимодальным перевозкам, чтобы не потерять статус страны-транзитера и миллиарды евро ежегодно.

Об этом написал народный депутат Украины Александр Скичко в колонке для "Интерфакс-Украина". Нардеп напомнил, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина взяла на себя ряд обязательств по гармонизации отечественного законодательства с законодательством ЕС в сфере транспорта и перехода к мультимодальным перевозкам. Однако до сих пор на законодательном уровне это не решено.

"Что такое "мультимодальные перевозки" и почему они так важны для Украины? В соответствии с Директивой 92/106 / ЕЕС от 7 декабря 1992 об установлении общих правил для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами, положения которой должны быть внедрены до 2022 года, мультимодальные перевозки – это перевозки грузов двумя или более видами транспорта на основании одного договора смешанной перевозки, а не многих, как в Украине происходит сейчас", – объяснил Скичко.

По его словам, если Украина не введет мультимодальные перевозки, для чего нужно принять соответствующий закон, это может привести к уменьшению объемов транзитных перевозок нашей страной.

"Если мы выпадаем по соблюдению принципов данной политики, то следствием этого может стать стремительное уменьшение объемов транзитных перевозок Украины, потому что нам, скорее всего, после 2022 просто сократят объемы выданных разрешений на работу в ЕС украинских транспортных компаний. Последние три года это и так постепенно происходит", – объяснил Скичко.

Кроме того, он отметил, что Соглашением об ассоциации предусмотрено масштабную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС на основе законодательного сближения в четырех секторах услуг – это финансовые услуги, телекоммуникационные услуги, почтовые и курьерские услуги, услуги по международным морским перевозкам. Без гармонизации законодательства, наша страна не получит доступа к этому рынку.

"Если этого не сделать, то возможности работы отечественных транспортных операторов на рынке ЕС будут существенно сужены, а украинская экономика будет терять миллиарды евро ежегодно", – подчеркнул Скичко.