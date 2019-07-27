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Украина будет добывать газ возле Крыма: в Кабмине сделали заявление

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Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует проведение конкурса на добычу газа на шлейфе Черного моря рядом с аннексированным Крымом.

Об этом политик заявил на своей странице в Facebook. Подобный конкурс уже проводили, однако, по словам Гройсмана, он прошел непрозрачно, поэтому его решили повторить. "Когда мы объявляли этот конкурс – рассчитывали на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Ход конкурса и его результаты определила межведомственная комиссия при Минэнерго. Они показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков", – написал премьер.

Транзит газа

Транзит газа

Цензор.НЕТ

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Гройсман заявил, что инициирует повторное проведение указанного конкурса. По его словам, он имеет геополитическое значения в том числе из-за расположения месторождений вблизи аннексированного Россией Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный Российской Федерацией, которая конфисковала крымские активы банка в размере 1,1 млрд долларов.

26 ноября 2018 года Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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Тема
Добыча газа
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
газ энергоэффективность
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Думаю Россия не разрешит. Это чревато экокатастрофой. А вы так обязательно её устроите.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На ШЛЕЙФЕ хоть гопака танцуйте, если получится, и успевайте поймать шлейф от газа из дупы.
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