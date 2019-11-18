Новый терминал для "Борисполя" построит сомнительная фирма: СМИ раскрыли подробности

Аэропорт "Борисполь" планирует подписать договор на 13 млн гривен с компанией, которая фигурирует в нескольких уголовных производствах и имеет признаки фиктивности.

Речь идет о компании "Украинский производственно-строительный Альянс "Центр", которая в конце октября этого года выиграла тендер на Prozorro на обустройство единого диспетчерского центра в терминале D. У нее был только один конкурент, который не снижал цены в ходе торгов, сообщает "Слідство.Інфо".

Тендерный комитет аэропорта 31-го октября утвердил предложение "Центра". Впрочем, договор пока не опубликован. "По условиям закупки, фирма обязуется расширить диспетчерский центр терминала ориентировочно на 200 квадратных метров – для обустройства дополнительных рабочих мест. Строительство должно быть завершенным до конца 2020-го года", – говорится в публикации.

Как выяснили журналисты, "Центр" фигурирует в нескольких уголовных производствах в качестве участника конвертационных центров. Таким определением, как правило, обозначают группы фиктивных фирм, предоставляющих услуги по отмыванию денег и уклонения от уплаты налогов.

В частности, в постановлении с сентября 2019-му году "Центр" упоминается как участник схемы по уклонению от уплаты налогов. В другом уголовном производстве, которое открыли в апреле 2019 года, говорится о том, что эта фирма в 2018-2019-х годах перечислила более 26500000 гривен бюджетных средств предприятиям с признаками фиктивности.

В постановлении от сентября 2019-му года "Центр" упоминается как участник схемы по уклонению от уплаты налогов Слідство.Інфо

В 2018-2019-х годах фирма перечислила более 26 с половиной миллионов гривен сомнительным предприятиям Слідство.Інфо

"Также в рамках других уголовных производств следователи установили, что "Центр" на протяжении 2015-2017-го годов уклонялся от уплаты налогов с помощью предприятий с признаками фиктивности. Следователь ГФС в 2016 году установил, что "Центр" входил в группу фирм, которую использовали как конвертационный центр для фиктивных операций", – сказано в материале.

По версии следствия, в 2015-2017-х годах "Центр" уклонялся от уплаты налогов Слідство.Інфо

По версии следствия, в 2015-2017-х годах "Центр" уклонялся от уплаты налогов Слідство.Інфо

По версии ДФС, "Центр" входил в группу фирм, которую использовали как конвертцентр Слідство.Інфо

По информации из официальных публичных закупок, за последние три года эта компания заключила договоров ориентировочно на 210 млн гривен. Из них почти на 124 млн – с аэропортом "Борисполь".

"Борисполь" заподозрили в отношениях с сомнительной фирмой

Как сообщал OBOZREVATEL, Госпродпотребслужба оказалась в центре тендерного скандала. Согласно данным ProZorro учреждение закупило тест-системы для выявления болезней у животных почти на 2 миллиона гривен – вдвое дороже предложений других участников торгов.

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