Угольная генерация еще 15 лет будет востребована энергосистемой – Минэнерго

Без угольной генерации, которая обеспечивает балансировку, энергосистема не будет работать стабильно. Об этом заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов при обсуждении в Energy Club темы трансформации угольных регионов.

"Когда мы говорим о зеленом переходе, мы не должны забывать об энергетической безопасности нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что хотя у нас и сокращается добыча угля, сокращается и потребление, но ближайшие 15 лет мы не сможем без этого угля обходиться. Наша энергосистема не сможет функционировать стабильно без этого продукта. Поэтому мы заботимся, в первую очередь, чтобы осталась ресурсная база для нашей тепловой генерации. для Центрэнерго – государственной тепловой генерации, которая зависит от угля", – сказал он.

Похожее мнение высказал и генеральный директор ДТЭК Энерго, Дмитрий Сахарук.

"Справедливая угольная трансформация – это вопрос, который касается не только судьбы угольных регионов, а и обеспечения энергонезависимости нашего государства. В ближайшие 20 лет Украина не сможет без теплоэлектростанций обеспечить баланс потребления электроэнергии. В таком случае мы будем ее покупать за рубежом, что ставит под вопрос энергонезависимость страны", – отметил Дмитрий Сахарук

Напомним, что Минэнерго начал актуализацию Национального плана о сокращении выбросов от крупных сжигания установок (НПСВ), невыполнение которого Украина приведет к преждевременному выводу из эксплуатации угольных энергоблоков. По отчету по оценке соответствия генерирующих мощностей НЭК "Укрэнерго" это повлечет дефицита мощности в энергетической системе и как следствие - нестабильное энергоснабжение и угрозы энергетической безопасности Украины в целом.