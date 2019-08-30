Ударят по "теневикам": премьер Гончарук рассказал, где возьмет деньги на ремонт дорог

Новое правительство Украины собирается навести порядок с акцизами при продаже топлива. А за счет выведенных из "тени" денег хотят больше строить дорог.

О таких планах сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас на следующий год готовится стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год будем значительно увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства планируем получить благодаря наведению порядка с уплатой акцизов – нужно убрать "тень" из рынка горюче-смазочных материалов. У нас очень много заправок, с которых бюджет ничего не получает. Эти деньги будут в Дорожном фонде", – сказал Гончарук.

Он добавил, что хотел бы в два раза увеличить запланированный прошлым правительством объем финансирования дорожных работ на 2020 год (пока что он предусмотрен в размере 75 млрд грн).

Кроме того, по мнению Гончарука, Украина выбирает очень мало средств, которые могут быть ей предложены международными финансовыми организациями.

"Нам нужно научиться эффективней работать с нашими международными финансовыми организациями, потому что мы, по разным оценкам, выбираем очень незначительное количество средств, которое мы могли бы выбирать. У нас есть дешевый ресурс, просто нужно научиться с ним работать", – подытожил он.

ЦТС

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за разделение "Укрзалізниці" на три разные компании и за передачу вокзалов в частные руки.

Также премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о планах нового Кабинета министров по выведению всех государственных и коммунальных предприятий из ведения министерств.

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