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8 ноября • обновлено в 11:03
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Удар по "Северному потоку-2": Германия пошла навстречу Украине

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Парламент Германии провалил голосование о смягчении Газовой директивы для российского "Северного потока-2". В результате нормы, которые значительно ограничат работу газопровода, остаются в силе.

Об этом со ссылкой на президента Бундестага Вольфганга Шойбле сообщает "Укринформ". "Было отдано 133 голоса, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение... Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 9:00. Заседание закрытое", – сказал глава парламента.

Поправки требуют, чтобы оператором "Северного потока-2" была независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода было зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.

Удар по "Северному потоку-2": Германия пошла навстречу Украине

Законопроект о смягчении поправок к Газовой директиве Евросоюза подготовлен правящей коалицией. Документ предполагает возможность исключений из требований третьего энергетического пакета для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС.

В частности, предлагается вывести из-под действия директивы газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года, либо имеющие первую точку соединения с сетью страны-члена ЕС на территории Германии.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2 газ
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Перов Василий
Перов Василий
Рогули прочитали? Вам то что от этого?))) И какие это независимые компании будут качать газ по территории России? Газпром-2 и Газпром-3 ? Эх переможники- за три месяца ни одной перемоги.... Верните Петю он вам Томос - 2 замутит и все будут счастливы)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Это временно
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hunt andres
hunt andres
Еще не вечер. Это нужно немцам. Значит, в пятницу примут. И уж об окраине они точно будут думать в последнюю очередь)))
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