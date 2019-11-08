Удар по "Северному потоку-2": Германия пошла навстречу Украине

Парламент Германии провалил голосование о смягчении Газовой директивы для российского "Северного потока-2". В результате нормы, которые значительно ограничат работу газопровода, остаются в силе.
Об этом со ссылкой на президента Бундестага Вольфганга Шойбле сообщает "Укринформ". "Было отдано 133 голоса, для принятия решения требуется 355 голосов. Парламент поэтому не может принять решение... Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 9:00. Заседание закрытое", – сказал глава парламента.
Поправки требуют, чтобы оператором "Северного потока-2" была независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода было зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.
Законопроект о смягчении поправок к Газовой директиве Евросоюза подготовлен правящей коалицией. Документ предполагает возможность исключений из требований третьего энергетического пакета для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС.
В частности, предлагается вывести из-под действия директивы газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года, либо имеющие первую точку соединения с сетью страны-члена ЕС на территории Германии.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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