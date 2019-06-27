Удар по Путину: ЕС принял важное решение по санкциям

Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против Российской Федерации до 31 января 2020 года.

Об этом заявили в совете ЕС, передает ТАСС. "27 июня 2019 года Совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", – говорится в сообщении.

Санкции против России Крым.Реалии

Такое решение стало ответом на военную агрессию России на территории Украины, ее вмешательства в избирательный процесс в ряде европейских стран. Стоит также отметить, что несмотря на продление санкций, Россию все-таки восстановили в Парламентской ассамблее совета Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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