Убытки по делу Приватбанка превышают 100 млрд гривен, – Сытник

Сумма убытков в рамках уголовного дела по Приватбанка составляет около 100 млрд гривен.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в интервью НВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если мы говорим об убытках, которые исследуются в рамках уголовного производства, то это более 100 млрд грн. И это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями ", – сказал Сытник.

По его словам, сумма ущерба, по разным подсчетам, "приближается к цифре" в $ 10 млрд (то есть, может составлять более 270 млрд грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа ФБР провело обыски в помещениях компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо, из-за которой могли отмывать деньги Приватбанка.

7 августа стало известно, что Министерство юстиции США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка и отмывании этих денег через США.

17 августа Сытник сообщил, что НАБУ сотрудничает с ФБР США по делу Приватбанка, связанной с бизнесменом Игорем Коломойским.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!