"Убирайте деньги!" В команде Зеленского рассказали о "подставе" иностранных банков

Иностранные банки массово закрыли счета членов команды президента Украины Владимира Зеленского и "95 квартала"

Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир в интервью LB.ua. Он также заявил, что не может точно сказать, является ли это официальной практикой банков или нет.

"Не знаю, официальная это практика или нет, но банки не хотят иметь дела с PЕРами (politically exposed person - политически уязвимое лицо. - Ред). Нам сказали: "Убирайте деньги, мы с вами хотели бы закончить сотрудничество", - сказал Шефир. Он добавил, что точно не помнит, сколько было закрыто счетов.

Также помощник президента подтвердил, что и он, и Зеленский получают доход от продуктов "Квартала".

"В установленном законом порядке, если это возможно, будем получать. Для нас это ново, и мы не успели даже обсудить, как правильно сделать", - сказал Шефир, уточнив, что не собирается передавать кому-то свою долю в бизнесе "Квартала".

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники Офиса президента не собираются подавать налоговые декларации, потому что "это очень неприятная процедура".

А исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

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