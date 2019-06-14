У Зеленского разработали новые тарифы: в Раду подадут законопроект "Роттердам-"

Администрация президента Владимира Зеленского 17 июня подаст в Верховную Раду законопроект о замене формулы "Роттердам+" на "Роттердам-". Это может снизить тарифы угольных электростанций.

Об этом представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил на брифинге в Кабмине 14 июня. "Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать "Роттердам-", – заявил Герус.

Стоит отметить, что даже в случае принятие указанного закона, тариф на электроэнергию для простых украинцев не изменится. При этом крупные промышленные потребители, если решение Геруса будет утверждено, смогут платить за "ток" меньше.

Роттердам+

Кроме того, Герус выступил против запуска рынка электроэнергии с 1 июля. Он должен создать конкуренцию между поставщиками, разрушить действующую систему.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, Андрея Геруса связывают с представителем крупного бизнеса, в собственности которого есть ферросплавные заводы. Именно они в результате снижения цен для промышленных потребителей смогут платить за "ток" меньше. В то же время снижение тарифов для угольных электростанций в конечном результате может повлиять на прибыль угольных шахт.

Индекс API2 плюс логистика (так называемый "Роттердам +") не действует при расчете тарифа на электроэнергию для населения.

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