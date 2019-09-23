У Зеленского "построят" кардинально новую таможню: озвучены три первых шага

До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

Об этом сказал новый глава ГТС Максим Нефьодов. По его словам, на таможне есть три места, где будут внедрять цифровой контроль, передает "Экономическая правда".

Первое – обмен данными с международными партнерами.

"Это важно, поскольку сегодня могут существовать ситуации, когда из Польши выезжают iPhone по $1000, а в Украине вместо них попадает керамическая плитка по $10", – объясняет Нефьодов.

Задача украинской таможни – внедрить автоматический обмен данными не только по цене и номенклатуре, а и по весу транспортных средств, по данным из реестра Tax Free, данные из системы распознавания автомобильных номеров, данные из системы сканирования паспортов.

Второе – физический контроль на границе.

"Это то, как люди представляют таможню: едет машина или контейнер, таможенник заглядывает внутрь, или сканирует, или взвешивает. На таможне есть оборудование для реализации этих процедур. Однако это оборудование - просто куски железа. Оно может выдавать информацию без привязки к конкретной экспортно / импортной операции, к конкретной декларации, к конкретному оператору, который сидел за пультом управления таможенного сканера. Может быть непонятно, то одна и та же машина заехала и уехала, со сканера. Поэтому здесь государственная таможня должна построить качественную информационную систему", – отмечает Нефьодов.

Третье – анализ статистической информации.

По словам Нефьодова, это самое важное направление, поскольку может показать, что происходит в сфере экспорта/импорта как на уровне всей страны, так и на уровне конкретного таможенного поста.

"Анализ должен помогать искать странные тренды и совпадение, когда внезапно нашу страну начинают заваливать пластиковыми цветами, или той же керамической плиткой, или секонд хендом, или мебелью из лозы, или иным подозрительными вещами. Когда компании в одном грузы возят неестественные комбинации товаров", – сказал Нефьодов.

Странные совпадения, по словам Нефьодова, когда, к примеру, в одном грузе декларируют одежду и абразивные круги, могут говорить о существовании незаконных схем. Также анализ статистики может выявлять другие совпадения, вроде случаев, когда некоторые компании оформляются у конкретных инспекторов.

"Это не всегда только плохо, понятно есть и положительные случаи. Но здесь анализ данных действительно очень полезен", – сказал руководитель Таможенной службы.

Нефьодов пообещал "цифровую трансформацию" таможни

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

Ранее Нефьодов сказал, что в Украине новая таможня будет создана до конца сентября, а ее сотрудники будут проходить соответствующую подготовку.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!