У Зеленского пообещали снизить цену на электроэнергию

Команда президента Украины Владимира Зеленского вместе с Кабмином собирается снизить цену на электроэнергию для водоканалов.

Ожидается, что ее стоимость снизится на 10%. Об этом на брифинге в Министерстве инфраструктуры заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

По его словам, сейчас идет работа над проектом решения.

"Рост цены, который произошел - на 25% – это негативный показатель. Иначе он может ударить по экономике и в виде инфляции. Нам нужно искать пути снижения цены электроэнергии для всех небытовых потребителей – и для заводов, и бюджетных учреждений, и водоканалов. Поэтому до конца августа мы планируем подготовить проект решения, как эту ситуацию исправить. Мы разрабатываем механизм. Идет общение с регулятором, Министерством энергетики, чтобы снизить стоимость электроэнергии минимум на 10% с уровня, который есть на начало месяца", – сказал Андрей Герус.

Электроэнергия подорожала на 25%

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в конце августа в Украине может произойти водный коллапс. Водоканалы угрожают переходом на почасовую подачу воды для населения во многих крупных городах. Дело в том, что с 1 июля цена на электроэнергию для них выросла на 22-25%. Поэтому они не в состоянии платить по счетам.

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