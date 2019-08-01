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У Зеленского пообещали бесплатную коммуналку для пенсионеров: что это значит

6.8т Читать материал на украинском

Украинские пенсионеры старше 70 лет будут платить незначительную часть платежей за жилищно-коммунальные услуги от сентября 2019 года.

Остальную сумму будет покрывать государство, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус, передает ТСН.

Он отметил, что с помощью упрощенного процесса получения субсидий из пенсионеров правительство "снимет бремя платежей за ЖКУ".

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Иллюстрация

Иллюстрация

mignews.ua

"Возможно, они не будут иметь полностью бесплатную коммуналку, но большую часть их счета за ЖКУ будет платить государство", – сказал Герус.

Он добавил, что реформу монетизации субсидий следует продолжать и пообещал проанализировать, кто получает на руки деньги и исправно оплачивает счета по ЖКУ, "а кто, возможно, использует их для собственных нужд".

"Это должны быть быстрые решения от сентября, чтобы общество максимально быстро чувствовало реформы нового правительства", – подчеркнул он.

Андрей Герус

Андрей Герус

Аргумент

Отметим, ранее отмену коммуналки для пенсионеров анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько украинцы будут платить за газ с 1 августа.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
Теги
тарифы коммунальные услуги политика Экономика Украины
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Какой пенс вна Украине доживёт до 70 лет?разве что депутат 60 годов прошлого века.
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