У Зеленского пообещали бесплатную коммуналку для пенсионеров: что это значит

Украинские пенсионеры старше 70 лет будут платить незначительную часть платежей за жилищно-коммунальные услуги от сентября 2019 года.

Остальную сумму будет покрывать государство, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус, передает ТСН.

Он отметил, что с помощью упрощенного процесса получения субсидий из пенсионеров правительство "снимет бремя платежей за ЖКУ".

Иллюстрация mignews.ua

"Возможно, они не будут иметь полностью бесплатную коммуналку, но большую часть их счета за ЖКУ будет платить государство", – сказал Герус.

Он добавил, что реформу монетизации субсидий следует продолжать и пообещал проанализировать, кто получает на руки деньги и исправно оплачивает счета по ЖКУ, "а кто, возможно, использует их для собственных нужд".

"Это должны быть быстрые решения от сентября, чтобы общество максимально быстро чувствовало реформы нового правительства", – подчеркнул он.

Андрей Герус Аргумент

Отметим, ранее отмену коммуналки для пенсионеров анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько украинцы будут платить за газ с 1 августа.

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