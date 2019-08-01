У Зеленского пообещали бесплатную коммуналку для пенсионеров: что это значит

Украинские пенсионеры старше 70 лет будут платить незначительную часть платежей за жилищно-коммунальные услуги от сентября 2019 года.
Остальную сумму будет покрывать государство, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус, передает ТСН.
Он отметил, что с помощью упрощенного процесса получения субсидий из пенсионеров правительство "снимет бремя платежей за ЖКУ".
Иллюстрация
mignews.ua
"Возможно, они не будут иметь полностью бесплатную коммуналку, но большую часть их счета за ЖКУ будет платить государство", – сказал Герус.
Он добавил, что реформу монетизации субсидий следует продолжать и пообещал проанализировать, кто получает на руки деньги и исправно оплачивает счета по ЖКУ, "а кто, возможно, использует их для собственных нужд".
"Это должны быть быстрые решения от сентября, чтобы общество максимально быстро чувствовало реформы нового правительства", – подчеркнул он.
Андрей Герус
Аргумент
Отметим, ранее отмену коммуналки для пенсионеров анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним:
С 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.
14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.
24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.
НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня. 14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.
Соответствующий тариф указывался без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшилась на 7,3%.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько украинцы будут платить за газ с 1 августа.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.