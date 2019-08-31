У Зеленского ограничили вознаграждение за доносы: детали законопроекта

Украинцы, "сдавшие" государству взяточника, смогут получить вознаграждение не более чем в 12,5 млн гривен. Есть и другие подводные камни.

Такое ограничение содержится в президентском проекте закона №1010 об обличителях коррупции. Его текст опубликован на сайте Верховной рады.

В законопроекте сказано, что человек, сообщивший о факте получения взятки, может рассчитывать на вознаграждение в размере 10% от суммы, но не более 3000 минимальных зарплат.

С 1 января минимальная зарплата в Украине установлена в размере 4173 грн. Следовательно, максимальный размер вознаграждения составляет 12 млн 519 тыс. грн.

К слову, у тексте законопроекта есть два важных уточнения. Во-первых, размер взятки, о которой будет сообщено, должен быть не меньше 5000 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

С 1 июня 2019 года это 2007 грн. Следовательно, сама взятка должна быть не меньше 10 млн 35 тыс. грн, чтобы обличитель мог претендовать на какое-то вознаграждение.

А во-вторых, если об этом сообщают двое и больше человек, то "премия" будет распределена в зависимости от важности сообщенной ими информации.

Закон о вознаграждении за донос rada.gov.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду проекты законов о вознаграждении для обличителей коррупции. Отмечается, что вознаграждение составит до 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

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