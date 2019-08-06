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Запрет нефтепродуктов из РФ: у Зеленского неожиданно решили пойти на уступки

3.8т Читать материал на украинском

Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из РФ, так как это может вызвать рост розничных цен.

Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Министерстве инфраструктуры.

Герус говорит, что российский бизнес очень хочет продавать свое топливо в Украине, а потому ищет любые способы, чтобы не платить налогов. К примеру, накануне повышения пошлин трейдеры закачали очень много топлива на нефтебазы в Украине.

"Если обычные месячные остатки оставляют порядка 15-20 тыс тонн, то на конец июля это было 65 тыс тонн. Мы видим, что компания хочет продавать в Украине, но не хочет платить в Украине пошлины. Также есть второй маршрут - железнодорожным транспортом с Гомеля. С трубы топливо переливается в цистерны и переправляют в Украину. На сегодня это так само не попадает под специальную пошлину", - отметил Герус.

По его словам, после повышения Украиной пошлин на российское топливо, поставки дизеля из России в августе сократятся почти в два раза.

"Поставки российского ресурса в августе сократятся почти вдвое... То, что идет через трубопровод, сократится где-то с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Кроме того, мы располагаем информацией о том, что российский "Лукойл" хотела поставлять в Украину 80 тыс. тонн, но пока не получила разрешение от российского министерства", - сказал он.

Поставки из России в режиме, когда разрешения от властей то есть, то их нет, представитель президента назвал нестабильными. Из-за этого украинский рынок, по его словам, находится в подвешенном состоянии.

Ситуацию пытаются выровнять за счет других источников. К примеру, если раньше поставки топлива в Украину по морю составляли порядка 10-20 тыс тонн в месяц, то в августе, как сообщает Герус, их нарастят до 60-90 тыс тонн.

"Также Мозырский нефтезавод в Беларуси перенес ремонт с сентября на октябрь и увеличивает на 25% поставки украинским покупателем в августе и сентябре. Если обычно они составляли 180 тыс тонн в менсяц, то сейчас они будут 250-260 тыс тонн в месяц. Также идет увеличение поставок из Литвы и стран ЕС. И небольшой прирост производства будет на украинских НПЗ", - говорит представитель президента в Кабмине.

"Все трейдеры подтверждают стабильность цен. Никакого роста нет". - заявил Герус.

Новость дополняется...

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Персона
Андрей Герус
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
неожиданно для кого, для местных троллей что ли?) для разумного человека вполне прогнозируемое сближение отношений
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
филипп филипыч, Никаких сближений, вы нам не нужны, подальше от вас, вы заразные.
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