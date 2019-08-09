У Зеленского готовятся проверить всех пенсионеров: что ждет украинцев

В Украине до сих пор не приняли закон о проверке (верификации) получателей соцпомощи.

Десятки миллионов субсидиантов, пенсионеров, матерей-одиночек ежемесячно получают помощь от государства, а часть из них – в ней просто не нуждаются. С помощью махинаций с документами, обмана и коррупции они фактически присваивают бюджетные средства.

На днях представитель пропрезидентской партии "Слуга народа" заявила о грядущей верификации всех, кто получает деньги от государства. OBOZREVATEL разобрался, как проходила проверка раньше, почему это важно и кого коснется.

Проверят всех пенсионеров, субсидиантов и льготников

В Украине более 700 млрд грн ежегодно тратят на социалку. Это огромная сумма, которая расходится среди субсидиантов, пенсионеров, безработных, матерей-одиночек и так далее. Длительное время учет нуждающихся вели в бумажном виде. Не было единых реестров, одни и те же люди могли попасть в разные списки. Кроме того, сами льготники жаловались – чиновники не стеснялись просить свою долю за "перерасчет" или "назначение" выплаты.

Такие схемы продолжаются до сих пор. Для примера, в прошлом году в Мариуполе правоохранители задержали главного специалиста отдела по вопросам назначения и перерасчета пенсий местного управления Пенсионного фонда. Он потребовал у переселенца 7,5 тыс. грн за то, чтобы назначить ежемесячную выплату.

Чиновники собирали дань с украинцев, а украинцы получали "лишние" деньги от государства. Кроме того, и сами льготники придумали целый ряд схем, чтобы обдурить органы исполнительной власти. Подробнее о схемах чуть позже. Попытки запустить полноценную верификацию не удались. Главная причина – закон, который разработал Минфин и который должен был окончательно узаконить процедуру, так и не попал в парламент.

Пенсии в Украине Obozrevatel

По действующей схеме проверку проводит Министерство финансов, а после отправляет ее результаты тому органу, который выделил помощь. И только они имеют право отменить решение о назначении пенсии, субсидии и т.д.

Партия "Слуга народа", которая сможет единолично сформировать органы власти, планирует уже в ближайшее время проверки возобновить. Об этом на днях заявила будущий нардеп Галина Третьякова. "Сегодня разговаривала о верификации всех социальных выплат. Пенсионный фонд – это 400 с лишним от всех социальных выплат - а их там больше 700 млрд. Пенсионный фонд – один из. В общем, инвентаризировать и проверять надо все. Разговаривала даже с нашим антикоррупционным комитетом о том, что нам нужно отрабатывать этот механизм", – сообщила политик.

Как именно будут проводить верификацию – не известно. В уже разработанном законопроекте предлагают создать единую информационную платформу, куда будет стекаться информация из разных реестров, госведомств.. Доступ к этой платформе ограничат, что обеспечит сохранность персональных данных. Подобные базы информации существуют и в других странах.

Согласно предложению правительства, информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Проверять хотят в три этапа: до того, как дать помощь, во время получения помощи и после. Согласно законопроекту, если, например, субсидиант начал зарабатывать больше и потерял право на скидку, Министерство финансов имеет право еще три года после этого следить за ним. "Разрешается верификация информации о реципиентах, которые не получают помощь в период до 3 лет", – говорится в законопроекте.

У кого заберут помощь Pixabay

Если во время верификации обнаружили нарушение, Минфин должен обратиться к тому ведомству, которое назначило эту выплату. Это может быть Пенсионный фонд, Министерство социальной политики и т.д. После этого есть 15 дней, чтобы все еще раз сверить и принять решение, забирать помощь или это ошибка в реестре.

Как нарушают украинцы

Чтобы обойти правила назначения субсидий и других выплат, украинцы отказываются от официального трудоустройства, разводятся и даже по закону лишаются своих детей. Как рассказал OBOZREVATEL житель Днепра Юрий, мужчина вышел на пенсию в 40 лет, до этого работая в правоохранительных органах, а сейчас выбирает только неофициальную работу. Мол, так "лучше повышают пенсию и больше платят" и есть возможность получать субсидию. Правда, норму об удерживании части пенсии с работающих уже отменили, однако Юрий все еще боится потерять помощь от государства.

Есть и более критичные ситуации. Так, судья Дубенского районного суда Ривненской области Александра Жуковская на своей странице Facebook написала, что из 250 дел по разводу, которые она рассматривала, также были и те, кто расторгает брак ради коммунальной скидки. Сами они не признают реальную причину развода, но при этом у них "глаза опущены, плечи подняты, краснеют и заламывают руки, сидят рядом на одной лавке".

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"Никто в суде не признает, что это фиктивное расторжение брака... Но ты чувствуешь... Разводятся по определенным причинам: меркантильных или желание уберечь любимого/любимую. Позорное для нашей страны основание: не дают субсидию", – пишет судья.

В 2002 году помощь от государства получали 27,2 тыс. одиноких мам. Размер выплаты составлял 10% минимальной зарплаты. На тот момент 11,8 грн в месяц (если пересчитать по действующей минималке, размер выплаты достиг бы 417,3 грн).

Кроме того, за 10 лет (с 2002-го по 2012-й) количество матерей-одиночек увеличилось в 23 раза – до 610,8 тыс. При этом почти в два раза увеличилось число тех, кто заводит детей вне брака.

Вопрос официальной регистрации брака – личное дело каждого. Но украинцы пошли дальше: вовсе перестали регистрировать отцовство. Так просто выгоднее. Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми", на выплату имеют право женщины, которые не состоят в браке и при этом в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце.

Некоторые цифры:

В 23 раза – выросло количество матерей-одиночек за 10 лет;

2118 грн – максимальная ежемесячная выплата матери-одиночке;

В 2 раза – увеличилось количество рожденных вне брака детей с 1990-го.

В результате среди армии одиноких матерей огромное количество женщин, которые живут в гражданском браке со своими супругами. При этом ребенок записан на фамилию мамы, а в свидетельстве о рождении отца вовсе нет. Украинские папы готовы продать свое право на ребенка за 2118 грн в месяц. Такой максимальный размер пособия на ребенка. Если же мать оформлена на минималку, размер помощи на такого ребенка составит всего 1090,5 грн.

Судя по реестру судебных решений, таких случаев в Украине – тысячи. И это только те, кто "попался". К примеру, в конце декабря 2018-го в Ужгороде местная прокуратура отсудила у "матери-одиночки" пяти детей более 20 тыс. грн. Как говорится в протоколе судебного заседания, женщина проживала с реальным отцом детей, хотя в свидетельствах о рождении оставила прочерки.

Прокуратуре удалось доказать, что отец жил с детьми как минимум с мая 2016-го по октябрь 2017-го. И за эти 1,5 года женщина получила от государства помощь как мать-одиночка в размере более 20 тыс. грн. По решению суда все эти деньги придется вернуть в бюджет.

"Не состоя официально в браке, осознавая, что факт установления отцовства является основанием для прекращения выплат социальной помощи как одинокой матери, с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, получила материальную помощь…" – говорится в решении суда.

Что интересно, наказывают за такое нарушение матерей, а вот отцы, которые согласились фактически продать право на ребенка за соцпомощь, остаются безнаказанными. Судят матерей, на которых оформляли выплаты.

Существующую проблему также признают и в Министерстве социальной политики. Как заявил глава ведомства Андрей Рева в эфире одного из телеканалов: "людям просто невыгодно регистрировать брак".

Тщательная проверка этих и других подобных случаев позволила бы избежать лишних расходов бюджетных средств. Также стоит отметить, что все деньги в бюджете – общие средства налогоплательщиков, которые государственные менеджеры обязаны эффективно распределять и инвестировать в общественно важные объекты и проекты. А те, кто ворует из бюджета, фактически воруют у всех налогоплательщиков.

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