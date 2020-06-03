У киевлянки украли iPhone 11 и вывели через monobank 72 тысячи гривен

У жительницы Киева Елены Молодченко мошенники украли смартфон и вывели с банковского счета в monobank около 72 000 грн – несмотря на то, что устройство практически сразу было заблокировано.

Теперь хозяйка пропавшего смартфона пытается вернуть деньги, а в банке подозревают, что телефон был не защищен паролем, а неизвестные ввели пин-код в приложении monobank правильно с первого раза. Об этом говорится в публикации AIN.

Мошенничество в Украине

Смартфон iPhone 11 из сумки Молодченко украли в районе станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве 27 мая. Как только она поняла, что смартфон украли – обратилась к полиции в метро. В это же время ее сын Олег Глущенко заблокировал украденный смартфон удаленно.

Пропали 72 тысячи

Вечером того же дня Елена обратилась с заявлением о краже смартфона в Шевченковское отделение киевской полиции. После этого она попыталась рассчитаться картой monobank в "Сільпо". Но терминал не принял оплату из-за того, что на карте не было средств.

По словам Глущенко, его мама обратилась в службу поддержки, рассказала о краже телефона, где стояло приложение monobank, и попросила отменить все операции, которые совершались с этого счета после кражи. Всего мошенникам за это время удалось вывести со счета больше 72 000 грн (из них 70 тыс – кредитные).

Перевод денег со счета и переписка со службой поддержки банка ain.ua

Общаясь со службой банка, она узнала, что мошенники, используя SIM-карту заблокированного смартфона, успели вывести средства. На каком-то моменте банк заблокировал карту за превышение лимита, но мошенникам удалось ее разблокировать, общаясь с поддержкой банка.

"Банк утверждает, что кто-то вошел в приложение monobank и там совершал платежи, но этого точно не могло быть. Ни номера карты, ни CVV-кода у мошенников не было, iPhone был заблокирован. При этом банк отказывается предоставлять данные: с какого телефона совершали переводы и почему сотрудник банка так просто разблокировал карту", – сказал сын потерпевшей

В банке потерпевшим посоветовали обращаться в полицию и дали 3 месяца на покрытие кредитных средств. Также они утверждают, что деньги вывели уже после того, как смартфон был заблокирован.

Позиция банка

В monobank заявили, что в приложение заходили с того же устройства, используя верный пин-код. И что имея на руках только SIM-карту, мошенники не могли бы этого сделать. Директор по маркетингу monobank Анатолий Рогальский так прокомментировал ситуацию:

"SIM-карта тут не при чем:

чтобы зайти в приложение monobank, нужно знать пин-код;

мы фиксируем, если клиент заходит с нового устройства, но операции были совершены с того же устройства, на котором клиент был всегда;

самое важное: тот, кто делал перевод, успешно и с первого раза вошел в приложение клиента, используя пин-код на телефоне клиента.

Сайт напоминает, что совладелец monobank Олег Гороховский у себя в Telegram-канале писал, что около 30% его клиентов не ставят пароль на телефон. Он советовал так не делать, а при потере доступа к телефон (если его украли, потеряли, отдали в ремонт), обращаться в службу поддержки банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники придумали новую схему обмана с банковскими картами, которая работает по принципу аферы с якобы "найденным" кошельком.

В Украине мошенники звонят клиентам ПриватБанка и, используя личную информацию, втираются в доверие для того, чтобы завладеть средствами. При этом злоумышленникам известны ФИО и даже дата выпуска карты.

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