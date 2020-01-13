У Верховной Рады украли здание: подозревают сотрудника Минюста

У государства Украина с помощью "черного регистратора" украли здание площадью 6000 квадратных метров, которое расположено рядом с Минюстом.

Недвижимость, которая принадлежала экс-регионалу Александру Шепелеву и была арестована за долги, оказалась переписана на офшор на Сейшелах. Правоохранители подозревают, что схеме помогал действующий сотрудник Минюста. Об этом сообщает "Слідство.інфо".

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Незаконно отчужденный дом Шепелева Слідство.Інфо

"Шепелева обвиняют в хищении более 200 млн гривен "Родовид банка", а также в заказе нескольких убийств правоохранителей. Суд арестовал собственность его семьи и запретил регистраторам совершать любые действия в этом доме. Помещение могло отойти государству. Однако частный нотариус отменил арест. Основанием стало поддельное решение суда. Здание перерегистрировали на сейшельскую компанию "Амител Холдинг Лимитед". Правоохранители предполагают, что эта фирма принадлежит Шепелеву", – сказано в публикации.

Вскоре суд повторно арестовал на эту недвижимость, однако арест сняли по такой же схеме. По версии правоохранителей, к ней был причастен Сергей Мурихин. Такой человек работает в Министерстве юстиции. Во время обысков у него дома полиция обнаружила, что Мурихин пользовался мобильным телефоном одного из участников схемы.

По такой же схеме у Верховной Рады было украдено соседнее пятиэтажное здание. Но его удалось вернуть государству.

Незаконно отчужденное здание ВР Слідство.Інфо

"В обоих случаях незаконную регистрацию имущества проводил один орган – КП "Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса". Его создали в июле 2018 года. Его руководителем стал Шамиль Мутайламов. Он, как и Максим Зиновьев, на которого записали здание парламента, прописан в Луганске. Летом 2019 года Минюст отменил аккредитацию этого регистратора", – сказано в публикации.

У государства украли здание

Как сообщал OBOZREVATEL, общежитие Киевского национального университета технологий и дизайна в столице Украины длительное время незаконно использовали как гостиницу.

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