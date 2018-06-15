У Трампа подтвердили начало торговой войны с Китаем

Власти США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе Управления торгового представителя США. Список товаров, которые будут облагаться пошлинами, в основном содержит продукцию промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025".

Также пошлинами будут облагаться товары относящиеся к авиакосмической отрасли, информационным и телекоммуникационным технологиям, робототехнике, промышленному машиностроению, производству новых материалов и автомобилестроению. Отмечается, что список может быть скорректирован по запросу американских компаний, заинтересованных в импорте определенных китайских товаров.

"Нам необходимо принять решительные меры, чтобы защитить лидерство США в сфере технологий и инноваций от беспрецедентной угрозы, вызванной кражей нашей интеллектуальной собственности Китаем, принудительной передачей американских технологий и кибератаками на наши компьютерные сети", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

В Минкоммерции КНР уже заявили о том, что в связи с введением Вашингтоном пошлин на ряд товаров из Китая все достигнутые ранее торговые договорённости с США теряют силу.

Напоминаем, что в мае Китай и США достигли согласия по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. По итогам встречи стороны договорились прекратить вводить заградительные тарифы в отношении друг друга и укрепить торговое сотрудничество.

18 мая стало известно, что Китай предложил США пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса на 200 млрд долл.

Отношения США и Китая обострились в этом году после того, как американская сторона приняла протекционистские меры, коснувшиеся китайских товаров. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. После этого стороны ввели в отношении друг друга ряд торговых ограничений, которые вызвали недовольство как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 6 апреля США объявили о намерении ввести пошлины для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов - всего в списке 1300 наименований, объем импорта которых составляет 50 млрд долл. в год. Пекин ответил 25-процентной пошлиной на импорт определенных товаров, годовой объем ввоза которых составляет примерно такую же сумму.

15 июня президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин в отношении продукции, импортированной в Штаты из Китайской народной республики. Сумма, на которую американский президент одобрил пошлины по данным СМИ, превысила 50 млрд долл.