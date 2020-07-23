У российского газа в Европе появится еще один конкурент

На газовом рынке Европы все меньше остается места для России. Израиль согласовал с ЕС план прокладки по дну Средиземного моря газопровода EastMed, который свяжет юг Европы с месторождениями на израильском и кипрском шельфе.

Это позволит Израилю поставлять 10 млрд кубометров газа в год, с возможностью увеличения пропускной мощности в 2 раза. Об этом говорится в публикации военно-политического обозревателя Александра Коваленко на "Информационном сопротивлении".

Запуск газопровода запланирован на 2025-2026. Это прямой конкурент российского газа в Европе – в придачу к поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из США и газопроводу TANAP из Азербайджана через Турцию.

Коваленко напомнил, как несколько лет назад россияне насмехались над этими проектами и объемами первых поставок по ним. Они не шли ни в какое сравнение с сотнями миллиардов кубических метров газа, идущих из РФ в ЕС.

"Но уже сегодня "Газпром" видит в СПГ США реального конкурента, который не только в перспективе вытеснит Россию из Европы, но уже это фактически сделал в Польше. Также смех вызывал TANAP. Ведь и вправду, чем может угрожать России эта труба, объемом ежегодных поставок 16 млрд м³. Но, за окном 2020-й год, а Россия потеряла львиную долю турецкого газового рынка, а в Баку обсуждают увеличить объем годовых поставок по TANAP вдвое!", – отметил эксперт.

Сама Россия, к слову, не может разобраться со своими трубами. "Северный поток-2", по мнению Коваленко, можно считать замороженным на десятилетия, а "Турецкий поток" можно считать бесперспективным.

"В итоге, возможно зима 2020-2021 будет очень холодной, и российский газ вновь будет востребован. Но за тот период, когда он был вытеснен с европейского рынка конкурентами, предлагающими "голубое золото" по более низким ценам, восстановить прежний плацдарм для Москвы не представится возможным. И эти две теплые зимы лишили Россию напоследок заработать лишний миллиард-другой долларов. Но, что будет если зима 2020-2021 окажется такой же теплой, как и две предыдущие?", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан собрался потеснить российский газ в Европе – в ближайшее время он начнет поставки своего сырья в страны ЕС.

В мае 2020 года Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.