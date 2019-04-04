У России рухнул экспорт газа в Европу: озвучена главная причина

У "Газпрома" в 2019 году упал экспорт в дальнее зарубежье – поставки газа в первом квартале снизились на 10,2%.

Главной причиной падения экспорта стала аномально теплая зима на территории Европейского Союза, который является для российского газового монополиста основным рынком сбыта, сообщает Deutsche Welle.

"Из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в первом квартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа в Европе", – говорится в сообщении.

В результате к концу марта европейские ПХГ были заполнены примерно на 40%, а в прошлом году данный показатель составлял менее 19%.

Таким образом, импортерам во втором и третьем кварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы вновь полностью заполнить хранилища.

"Все это неминуемо скажется на валовых показателях и валютной выручке... "Газпрому" будет весьма неприятно сообщать (а Кремлю – слушать) о существенном падении спроса на свою продукцию именно в тот год, когда он намерен завершить сразу два очень дорогостоящих трубопроводных проекта для доставки газа на свои основные рынки: "Северный поток-2" и "Турецкий поток", – резюмировало издание.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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