У Путина заплатили ПАСЕ: сколько

Россия 2 июля внесла взносы в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря организации сообщает издание РИА-Новости. Два года Россия не платила свой годовой взнос в размере 33 миллионов долларов ‒ это составляет примерно семь процентов бюджета Совета Европы.

Однако после того, как европейские депутаты приняли решение вернуть делегацию РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, взносы снова начали выплачивать. Против возвращения РФ выступили

Главной проблемой возвращения России в ПАСЕ для Украины может стать наличие тайных договоренностей между Москвой и Брюсселем, когда они попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он подчеркнул, что "измена" Европы болит всему миру.

Санкции против России Крым.Реалии

"Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке. На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. В течение 24 часов российская делегация сможет работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.

Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.

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