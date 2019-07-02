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У Путина заплатили ПАСЕ: сколько

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Россия 2 июля внесла взносы в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря организации сообщает издание РИА-Новости. Два года Россия не платила свой годовой взнос в размере 33 миллионов долларов ‒ это составляет примерно семь процентов бюджета Совета Европы.

Однако после того, как европейские депутаты приняли решение вернуть делегацию РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, взносы снова начали выплачивать. Против возвращения РФ выступили

Главной проблемой возвращения России в ПАСЕ для Украины может стать наличие тайных договоренностей между Москвой и Брюсселем, когда они попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он подчеркнул, что "измена" Европы болит всему миру.

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"Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке. На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", – сказано в сообщении.

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Тема
Кризис в России
Место
Украина
Тег
санкции
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