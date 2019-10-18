У ПриватБанка появился новый шанс: в НБУ сделали важное заявление

ПриватБанк получил возможности подать в суд на бывших владельцев финучреждения самостоятельно, опираясь на английское право. Это стало возможно благодаря решению Лондонского суда в пользу банка.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава НБУ Яков Смолий. "В 2016 году национализация была проведена согласно закону и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврата банку бывшим акционерам", – объяснил он.

При этом регулятор отметил, что решение, принятое в Лондоне, позволяет банку самому судиться с бывшими владельцами, опираясь на английское право, использовать решения английских судов для отстаивания своих интересов ивозвращения активов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Сотрудники Соборного отделения полиции города Днепра в среду, 11 сентября, пришли с обысками в центральный офис ПриватБанка.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать интересы страны в вопросе оспаривания в судах национализации ПриватБанка его бывшими акционерами.

ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.

17 октября в Хозяйственном суде Киева решили отложить дело о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам до решения другого подобного дела в Украине.

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