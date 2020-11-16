У Порошенко призвали власть считаться с мнением ФЛП и озвучили их требования

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что власть в Украине перевела весь груз карантинных мероприятий на предпринимателей, а решения принимаются без консультаций с бизнесом.

На своей странице в Facebook парламентарий сообщила, что во время поездки во Львов много общалась с местными предпринимателями – плательщиками единого налога. По ее словам, они имеют такую же дилемму, как и все ФЛП в Украине – пытаться выжить или закрываться и ехать "в поисках лучшей доли" на заработки за границу.

"Предприниматели очень просили, чтобы с ними встречались и слышали, сколько им за месяц приходится тратить на налоги, услуги (аренда, тепло, электроэнергия и другие коммунальные услуги). Многие сразу составляет смету расходов для того, чтобы продемонстрировать, что создание рабочего места для них стоит больших средств. Со слезами на глазах они спрашивали: за что такое пренебрежение государства к ним", – написала Южанина.

Она отметила, что из Киева власть, представители которой откровенно смеются над микробизнесом и кичатся мнимой "битвой с тенью", не видит очевидного: "власть перевела финансовое бремя, обусловленное жестким локдауном весной, на предпринимателей. ФЛП, часто себе в минус, пытались сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату наемным работникам, ведь поддержка по частичной безработице от государства достаточно мала, чтобы прокормить семью". А теперь предпринимателям, по ее словам, придумали "карантин выходного дня".

"И они снова несут потери, а в правительстве говорят, что будут их поддерживать. Обещают поддержать потом когда-то, а локдаун на выходные ввели уже! При этом не факт, что этот локдаун последний и он продлится всего три недели", – предполагает Южанина.

"А взамен что? На дворе уже середина ноября, и с 1 января 2021 значительная часть предпринимателей будут вынуждены использовать кассовые аппараты, тратиться на их приобретение и обслуживание (ну, давайте не будем лукавить о бесплатных программных РРО в небольшом городе, где банально нет Интернета) вести учет товаров и так далее. Этакая акция для малого бизнеса 2 в 1: веревка + мыло", – иронизирует нардеп.

Она сообщила, что после провалившегося голосования в зале Верховной Рады проекта закона №4313 об отсрочке РРО на год стал известен текст доработанного варианта этого проекта закона от монобольшинства, который не учитывает мнение представителей бизнеса. Южанина также отметила, что предприниматели, все же надеясь на понимание с властью, предложили свой вариант проекта.

"Предприниматели вновь выходят под Верховную Раду и намерены стоять там до конца. На так называемые полумеры по РРО больше не соглашаются. Единственный приемлемый вариант:

– привязка годовых объемов дохода упрощенцев до размеров минимальных заработных плат (чтобы они менялись динамично, а не пересматривались раз в несколько лет и только после налоговых площадей)

– обязательное применение РРО не с 1 млн грн, как сейчас, а с эквивалента 820 минимальных зарплат (думаю, 4 млн грн – вполне адекватна для нынешних реалий цифра)

– равные условия при реализации всех товаров и услуг ФЛП, в том числе технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения", – отмечает Южанина.

"Лично я и коллеги по фракции "Европейская солидарность" будем настаивать на принятии такой редакции закона, которая учитывает прежде всего точку зрения микробизнеса, и призываю к этому всех народных депутатов. Проблему нужно преодолевать, и то – немедленно", – резюмировала Южанина.

"Прежде чем пересматривать ставки налогов устанавливать определенные ограничения для разных категорий плательщиков или целых отраслей экономики, нужно советоваться с их представителями, а не решать их судьбу вслепую. Особенно сейчас, в такое непростое время", – убеждена депутат.