В Киеве половина новостроек оказались рисковыми: названы опасные районы

Более половины киевских новостроек попадают в категорию рисковых. Компании, которые их строят, имеют проблемы с земельными участками, лицензиями и другими разрешительными документами.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в феврале 2020 года компанией Monitor.Estate, сообщил UBR. По их данным, из 409 объектов строительства к рисковым относятся 214 (52%). Больше всего таких домов в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.

Проблемы с жильем

Какие проблемы нашли эксперты ( процент от общего количества):

новостройки строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка – 174 (42%);

имеют налоговый долг – 132 (20%);

строят без оформления разрешительных документов ГАСИ – 112 (27%);

без необходимых лицензий на выполнение строительных работ – 17 (3%);

Рисковые новостройки Киева ubr.ua

Проблемы также есть и у компаний, которые участвуют в строительстве (заказчик строительства, проектировщик объекта, подрядная организация и девелопер, под брендом которого новостройка рекламируется). Из 675 фирм:

имеют судебные дела – 523;

фигурируют в уголовных делах – 352;

имеют исполнительные производства – 76.

"Большинство судебных дел касаются отмывания денежных средств, занижения базы налогообложения, фиктивного предпринимательства, незаконного привлечения денежных средств от населения и признания противоправных решений контролирующих органов (ГАСИ)", – говорится в публикации.

Как отметили авторы исследования, по сравнению с 2019 годом количество рисковых домов уменьшилось лишь на несколько процентов. В прошлом году из 386 объектов, возводимых в столице, рисковых новостроек было 55%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года планируют ввести общий реестр всей первичной недвижимости. Застройщики смогут выставлять на продажу только зарегистрированные в нем квартиры.

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.

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