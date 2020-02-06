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7 февраля • обновлено в 07:46
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"У нас в каждой области кошмар": Зеленский встретился с шахтерами Львовщины

4.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране большие проблемы с шахтерами и медиками, но он не может исправить все за полгода.

Об этом глава государства сказал на встрече с рабочими шахты "Межиричанская" в городе Червоноград (Львовская обл.). Сотрудники шахты пожаловались на большие долги по зарплате.

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"Наши шахтеры голодные и холодные. Вы бы видели, в каких условиях они работают В воде, черные, а приезжают голодные и нечем семью кормить. Но уголь у нас покупают, фирмы учреждаются, а не банкротятся. Они наживаются на том угле, а шахтерам не платят зарплату. Возьмите и разберитесь, почему так?" – сказала одна из работниц шахты.

Зеленский ответил, что до конца февраля будут выплачены 22 млн гривен, которые должны сотрудникам "Межиричанской", а дальше будут гасить долги на других шахтах области.

"Мы закроем задолженность. Затем, все слухи, что завтра закроется шахта, выгонят шахтеров... У нас есть в целом проблема. У нас больше 50 шахт, у нас 67 тысяч людей работает, из которых 37 тысяч – на государственных шахтах. С семьями – это 200 тысяч. Никто никуда не выбрасывает", – сказал Зеленский.

По его словам, правительство собирается проводить трансформацию угольной промышленности. Сначала будут планы, потом их будут обсуждать в обществе и с шахтерами. "Будем обсуждать, какую шахту будем модернизировать, а какая уже непригодна к модернизации. Тогда мы будем обсуждать, куда трудоустроить этих людей и на какую зарплату. Она должна быть не меньшей, чем есть", – сказал президент.

Зеленский встретился с шахтерами

Зеленский встретился с шахтерами

Он добавил, что 25 февраля придет на Совет шахтеров, где будут обсуждаться проблемы отрасли. К этому моменту задолженность будет погашена полностью или частично.

"Вы должны понять – это же годами происходило. Никто шахтерами не занимался. Мы не можем за полгода это поднять. У нас в каждой области происходит кошмар. С медиками также, с учителями то же самое", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.

Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
долг по зарплате
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
шахтеры шахты
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. Талисман
. Талисман
При Порохе небыло кошмаров! Верните, мне Пороха!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
КОГДА Все накрывается медным тазом - уже поздно трепыхаться. Расслабьтесь. Хозяева все решат и сделают рационально.
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. Талисман
. Талисман
Иванов Владимир, Лапоть! Слава, США и НАТО! Боже, береги Америку! Смерть, рашистским окупантам!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Хероям Сала!!
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. Талисман
. Талисман
Невмерущий Чахлик, Герои едят сало, а ты ,лапоть сосешь хер!
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