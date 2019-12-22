Вывезут вагонами? Экономист развеял страшилку о продаже земли иностранцам

Противники свободного рынка земли в Украине боятся возможной продажи земель иностранцам, однако иностранные инвесторы могут распорядиться ими не менее рационально, чем украинцы.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Дмитрий Яблоновский, комментируя земельную реформу.

"Очень много страшилок ходит. Вопрос – чего мы боимся? Нас оппоненты рынка земли пугают, что кто-то что-то скупит. Почему мы считаем, что украинские бизнесмены лучше, чем потенциальный иностранный инвестор? Я не понимаю причин такой дискриминации", – заявил Яблоновский.

"У нас подмена понятий – говорят о том, что скупят, вывезут. О том, что вывезут вагонами, я вообще не хочу обсуждать, это чушь. Но вопрос, что они будут как-то нерационально использовать эту землю. Но вопрос, почему иностранцы должны быть менее рациональны?" – отметил он.

По словам экономиста, в Украине за 18 лет земельного моратория продолжается истощение почв из-за того, что горизонт планирования очень кратковременный.

"Там работают украинцы, и украинцы истощают землю. Это не вопрос, иностранец или украинец, это вопрос долгосрочного горизонта. Если ты владелец, ты будешь заботиться об этой земле и думать, как ее оставить твоим детям, внукам, будешь внимательнее относиться к этой земле", – пояснил Яблоновский.

При этом эксперт подчеркнул, что необходимо тщательно контролировать целевое назначение этих земель.

"Возможно, надо говорить об ограничении изменения целевого назначения, а не о том, что нельзя продавать. Можно увидеть в предместье Киева – сельскохозяйственные земли превращаются в земли многоэтажной застройки. Мораторий, к сожалению, никак не помогает остановить этот процесс. Возможно, не стоит тогда манипулировать? А если мы действительно хотим, чтобы у нас сельскохозяйственные земли остались сельскохозяйственными плодородными землями, надо думать, как это сделать", – заключил он.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

В Украине прошли масштабные протесты против открытия рынка земли.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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