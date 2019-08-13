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Транзит газа: у Зеленского рассказали о "Плане "Б" в переговорах с Россией

2.1т Читать материал на украинском

В Офисе президента Украины заявили о "плане "Б" на случай, если Россия сорвет переговоры по поводу транзита газа.

Об этом сказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью BBC. По его словам, переговорная группа от Украины будет создана после формирования нового правительства.

Данилюк говорит, что срок действия старого контракта заканчивается 1 января 2020 года, и Украина будет стараться его продлить или подписать новый.

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"Нужен ли транзит газа - конечно, нужен. Ведь мы получаем от этого у 3 млрд доходов [долларов в год, - Ред.]. Даже с этой позиции это важно. Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности, и то, как работает украинская ГТС. Это важно. Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, неподписание контракта представляет для Украины угрозу.

"Первое [заседание, - Ред.] СНБО, которое созвал президент, касалось именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности", – говорит Данилюк.

Он добавил, что без транзита российского газа Украина выживет, но под удар попадут развитие страны, ГТС, привлечение инвестиций. Но даже если Россия сорвет переговоры в сентябре, выход будут искать.

"Было бы совершенно безответственно не иметь плана "Б", – сказал Данилюк.

Россия тянет с контрактом по транзиту газа

Россия тянет с контрактом по транзиту газа

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина предлагает России не ждать сентября и "прямо хоть сейчас" начать переговоры о новом контракте на транзит российского газа с 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Ранее в НАК заявили, что российский "Газпром" пообещал заключить мировое соглашение с "Нафтогазом", но так и не сделал украинцам никакого предложения.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
транзит газа Россия Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Но даже если Россия сорвет переговоры в сентябре, выход будут искать. Это будет план "Ы" ...
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филипп филипыч
филипп филипыч
план "Б" - Бежать! ))
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Питон Каа
Питон Каа
Прямо щас - рановато, плод созреет и сам упадет в руки... Будем подождать.
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