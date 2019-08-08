У кого Зеленский просит дорогу: друг Яценюка получает на схемах в "Борисполе" миллионы евро

Нардеп Андрей Иванчук, у которого президент Владимир Зеленский попросил лично профинансировать строительство дороги, широко известен одной из самых дерзких коррупционных схем.

Каждый месяц он зарабатывает на "Борисполе" три миллиона евро. Всех неугодных конкурентов "выдавили" удивительными условиями конкурса, а платит Иванчук в разы меньше рыночной стоимости.

Вот как Иванчук провернул схему:

Фонд госимущества сдавал в аренду площади для торговли и общепита в Борисполе;

Мининфраструктуры (возглавлял однопартиец Иванчука) дополнило условия конкурса так, что победить могла только компания Иванчука;

Иванчук получил площади по цене всего лишь в 2,8 тыс. грн за квадрат, во львовском аэропорту сдают метр почти за 10 тыс. грн;

площади должны были сдавать на 3 года, но по какой-то причине аренду продлили на целых 10 лет;

швейцарская компания, которая считается мировым лидером рынка duty free, из-за коррупционной схемы даже не смогла участвовать в конкурсе;

каждый месяц Иванчук зарабатывает на схеме 3 млн евро.

Подробнее о схеме одиозного нардепа – в материале OBOZREVATEL.

Как "Борисполь" достался нардепу

Андрей Иванчук – давний соратник экс-премьера Арсения Яценюка, миллионер и политик. Несколько дней назад его фамилия в очередной раз прозвучала по всей стране. В Ивано-Франковске, где он прошел в новый состав Верховной Рады по мажоритарному округу, к нему во время встречи с местной элитой лично обратился президент Владимир Зеленский.

Попросил со своего кармана выделить 175 млн грн и намекнул, что у Иванчука такие средства есть. Более того, когда нардеп начал рассказывать о "выделить из бюджета", Зеленский парировал: от казны мы вас отрезали, пришли новые люди.

И хотя власть в стране действительно поменялась, сам Иванчук еще много лет будет зарабатывать на коррупционных схемах. Самая известная из них – захват торговых площадей Борисполя. Территорию для беспошлинной торговли (duty free) отдали в аренду на конкурсе, где победить мог только Иванчук.

Как конкурс "подмяли" под Иванчука:

министр инфраструктуры, ведомство которого ввело странные условия конкурса – однопартиец Иванчука;

чтобы участвовать в конкурсе, по какой-то причине потребовали опыт работы в Украине от трех лет и оборот с конкретной суммой;

компания Иванчука платит в разы меньше рыночной стоимости;

и в АМКУ, и в СБУ и в самом "Борисполе" заявили о том, что конкурс прошел с признаками нарушений.

Например, одно из требований – опыт работы в Украине как минимум в течение трех лет. Мировой оператор "Dufry" этому требованию не соответствовал, поэтому в конкурсе принять участие не смог. Они написали обращение в Кабмин – чтобы пожаловаться на нарушение конкурентных условий работы. Однако, премьер-министром тогда был Арсений Яценюк (лидер "Народного фронта"), министром инфраструктуры – Максим Бурбак (позже стал лидером фракции "Народный фронт" в парламенте).

Разумеется, реагировать на жалобу не стали. Правда, позже разбираться с махинациями взялись в Антимонопольном комитете. Они нашли целый ряд нарушений. Более того, директор "Борисполя" Павел Рябикин также заявил о том, что условия проведенного конкурса вызывают вопросы, а госведомства намеренно подыгрывают монополисту от Иванчука.

Как Иванчук спрятался за компаниями друга

Всего пять компаний претендовали на аренду площадей в "Борисполе". Победа досталась трем, за каждый из которых стоит нардеп Иванчук. И хотя срок аренды должен составлять три года, уже после подписали договор на передачу объектов в пользование на 10 лет.

Победа досталась ТОВ "БФ ГРУПП", ТОВ "КИЕВРИАНТА" и ТОВ "БФ энд ГБ Тревел Ритейл". Именно последняя компания получила самую большую территорию аренды в аэропорту – 2050 квадратных метров. Если бы конкурс на аренду в duty free проходил сейчас и без нарушений, цена одного квадратного метра, по данным сведущих источников, составила бы не менее 19 тыс. грн. Указанные компании платят в месяц за аренду всей площади в "Борисполе", а именно около 2,8 тыс. метров квадратных, 28,725 млн, то на конкурентных условиях эта сумма бы составляла порядка 53,2 млн грн. За недоплаченные Иванчуком деньги аэропорт давно бы смог достроить паркинг и не только.

Конечным бенефициарным собственником всех предприятий указан белорусский бизнесмен Артур Гранц, который дружен с Иванчуком. Иванчук и Гранц знакомы с 90-х, и за этот период были замечены не в одной сомнительной схеме. Например, в мае 2017 года появилась информация об их причастности к рейдерскому захвату фитнес-центра "Софийский" в Киеве. Когда здание, в котором находился спорткомплекс, перешло под контроль компании "БФ ГРУПП", дельцы добились решения первой судебной инстанции о выселении спорткомплекса и, не дожидаясь апелляции, заняли помещения. Интересный факт – скандальный нардеп живет в этом же доме, несколькими этажами выше "Софийского".

Более того, уже 8 лет руководителем "БФ ГРУПП" числится Юрий Грищенко, который еще не так давно был помощником нардепа Иванчука.

OBOZREVATEL обращается к президенту Владимиру Зеленскому, который совсем недавно попросил у Иванчука 175 млн грн на дорогу. Если бы команда главы государства прекратила хотя бы часть схем, в том числе и тех, на которых зарабатывает Инванчук, в бюджете бы появились средства на дороги и президенту не пришлось бы обращаться с просьбами к одиозному нардепу.

Также мы в очередной раз требуем от правоохранительных органов расследовать махинации при проведении конкурса и не допустить фактически обворовывания крупнейшего украинского аэропорта в течение 10 лет. И если раньше Иванчук был членом провластной коалиции, сейчас в ГПУ, Нацполиции, НАБУ нет никаких причин продолжать закрывать глаза на преступления.

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