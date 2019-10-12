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12 октября • обновлено в 10:17
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У кого заберут деньги за субсидии: новые правила для украинцев

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В Украине накануне отопительного сезона в несколько раз увеличивается число субсидиантов. При этом осенью 2019-го семьи будут получать помощь по новым правилам.

О том, кто не получит деньги от государства – читайте в материале OBOZREVATEL. Также, согласно постановлению правительства, те, кто получил субсидию несмотря на то, что не имеют на это права, должны будут вернуть деньги в бюджет.

У кого заберут деньги за субсидии: новые правила для украинцев

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Кто не получает субсидию:

  • есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

  • машина возрастом до 5 лет;

  • сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

  • последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

В документе сказано, что вернуть субсидию нужно добровольно. А если это не произойдет, то через суд. Правда, взыскать деньги с помощью суда крайне сложно. Исполнительная служба работает неэффективно, процент выполненных решений суда невысок. Поэтому в худшем случае суд обяжет выплачивать часть зарплаты или исполнитель попытается попасть в квартиру и в счет "лишней" субсидии арестовать и продать на аукционе имущество.

Еще один вариант, при котором придется вернуть уже выделенные деньги – если вы получали безналичную субсидию и не использовали ее полностью. "После окончания отопительного (неотопительного) сезона неиспользованная сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в денежной форме, возвращается управляющим, объединением, исполнителем коммунальных услуг в государственный бюджет в полном объеме на основании акта расчета", – говорится в постановлении Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидии коммунальные услуги
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70rus xxx
70rus xxx
Удивлен,зачем богатым украинцам еще субсидии?Походу,с жиру бесятся.
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