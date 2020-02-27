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27 февраля • обновлено в 14:09
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Карантин в Новых Санжарах: у Гончарука сказали, сколько потратили

1.4т
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Содержание украинцев, которые возвратились из Китая, на карантине в Новых Санжарах, обойдется бюджету в 2,65 млн гривен.

Такую сумму выделил Кабмин на внеочередном заседании 17 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Диана Давитян, передают "Українські новини".

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Новые Санжары

Новые Санжары

"2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", – сказала Давитян.

В среду, 26 февраля Минздрав сообщил, что в поселке Новые Санжары среди эвакуированных из Китая людей зараженных коронавирусом COVID-19 не обнаружили.

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Автор
Андрей Довгань
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Если разделить на 73, то получается по 2600 в день. Как-то тот обшарпанный сарай, в котором их разместили, на эти деньги не тянет.
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Громозека Иван
Громозека Иван
А скока с*издили?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Щас хрюканы по-куркульски завизжат, что не собираются кормить этих нахлебников
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