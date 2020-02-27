Карантин в Новых Санжарах: у Гончарука сказали, сколько потратили

Содержание украинцев, которые возвратились из Китая, на карантине в Новых Санжарах, обойдется бюджету в 2,65 млн гривен.

Такую сумму выделил Кабмин на внеочередном заседании 17 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Диана Давитян, передают "Українські новини".

Новые Санжары

"2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", – сказала Давитян.

В среду, 26 февраля Минздрав сообщил, что в поселке Новые Санжары среди эвакуированных из Китая людей зараженных коронавирусом COVID-19 не обнаружили.

Как писал OBOZREVATEL:

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