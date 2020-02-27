Карантин в Новых Санжарах: у Гончарука сказали, сколько потратили

Содержание украинцев, которые возвратились из Китая, на карантине в Новых Санжарах, обойдется бюджету в 2,65 млн гривен.
Такую сумму выделил Кабмин на внеочередном заседании 17 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Диана Давитян, передают "Українські новини".
Новые Санжары
"2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", – сказала Давитян.
В среду, 26 февраля Минздрав сообщил, что в поселке Новые Санжары среди эвакуированных из Китая людей зараженных коронавирусом COVID-19 не обнаружили.
Как писал OBOZREVATEL:
Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.
В Минздраве сообщили, что эвакуированных разместят на 14-дневный карантин в 4 местах дислокации. Однако сами места обсервации были засекречены.
Некоторые украинцы выступили против того, чтобы прилетевших из Китая размещали в их регионах. Однако в сети протестующих жестко раскритиковали, напомнив, что эвакуируют наших же соотечественников, а не "рабов с проказой".
Эвакуация украинцев из китайского города Ухань обошлась бюджету в 4,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют результаты тендера Мининфраструктуры в системе ProZorro.
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