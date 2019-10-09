У Гончарука ликвидируют трудовые книжки: как это повлияет на украинцев

Кабинет министров начал работу над законами, которые отменят обязательное использование трудовых книжек.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. Он рассказал, какими будут ключевые моменты этой реформы и что будет использоваться вместо привычных документов.

Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

"Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", – объяснил Дубилет.

Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

По словам Дубилета, чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (электронной цифровой подписью). Также в Кабмине надеются подключить туда BankID.

А работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или с помощью работодателя. Тогда человеку сохранять трудовую книжку как носитель информации совсем не будет нужды.

Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это государство не сможет.

"Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни работник, ни работодатель это теперь не обязаны делать", – объяснил Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение недели в Украине запустят систему, благодаря которой силовики не смогут "кошмарить" требованиями взяткок перевозчиков грузов на таможнях.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает все министерства разместить в здании КМУ на улице Грушевского.

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